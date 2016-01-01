

بعد اكتساحه التريند.. كيف تشارك في تحدى Dolly Parton على طريقتك الخاصة بعد اكتساحه التريند.. كيف تشارك في تحدى Dolly Parton على طريقتك الخاصة

اكتسح تحدى Dolly Parton مواقع التواصل الاجتماعى منذ أيام، والذى أثارته المغنية الأمريكية الشهيرة دوللى بارتون بسبب نشرها صورة لها تتحدى فيها مستخدمى التواصل لينطلق التحدى حول العالم باسم #DollyPartonChallenge أو تحدى Dolly Parton.



والصورة التى نشرتها النجمة العالمية عبارة عن صورة مجمعة رباعية لها تعبر عن روح كل من تطبيقات فيسبوك وانستجرام ولينكد إن وتيندر، وكتبت النجمة ذات ال 74 عاما في تحدى هل يستطيع أحد فعل ذلك.



وذكرت مجلة The Oprah Magazine أن التحدى قد تم مشاركته على موقع تويتر لأكثر من 30 ألف مرة وحاز على الإعجاب على موقع انستجرام حوالى 640 ألف مرة واشترك فيه كل المشاهير حول العالم.

قد يعجبك أيضا... loading...

وتحول التحدى بعد ذلك إلى ميم وفكرة التحدى هى عبارة عن صورة مجمعة تحتوى على 4 صور تظهر الطريقة التى يقدم الناس أنفسهم بها على التطبيقات الأربعة فيسبوك وانستجرام و لينكد إن وتيندر.وتعبر الصور الأربعة عن أنسب صورة لكل تطبيق فمثلا على فيسبوك تظهر صورا تقليدية تناسب الشكل الاجتماعى لفيسبوك، وعلى موقع انستجرام صورا لها جانب فنى وغير تقليدى، وموقع لينكد إن فهى صور رسمية تناسب أجواء العمل، والصور على تطبيق تيندر للمواعدة هى صور لجذب الجنس الآخر.كيف تصنع الميم الخاص بك وتدخل التحدىولدخول التحدى والمشاركة فيه بصورك هناك بعض المواقع التى تقدم صورا مجمعة مثل موقع Photovisi وموقع Fotor وهناك مواقع أخرى تقدم نماذج مخصصة وتمنحك وضع كتابة ما تريده على الصورة مثل مواقع Canva و Diptic و PicStitch وكل هذه المواقع مجانية.ولعمل ذلك على موقع انستجرام مباشرة:1- اضغط على علامة بلس + لإضافة صورة وعندما تظهر لك الصور2- اضغط على زر layout والذى سيجل الصورة مجمعة3- سيتم سؤالك إذا تريد أن تجمع الصور التى تريدها4- اضغط على layout وإذا كانت النسخة الموجودة لديك من انستجرام لا تظهر فعليك تنزيلها أولا.