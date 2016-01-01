لقد أنفقت شركة Netflix مقدار كبير من الأموال لإنشاء المحتوى الأصلي الخاص بها من أجل منصة بث الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية الخاصة بها، وقد جنت شركة Netflix ثمار ذلك بالفعل في التقرير المالي الأحدث للشركة.
ساعد المحتوى الأصلي شركة Netflix في أن تصبح خدمة بث الأفلام الأكثر شعبية في العالم مع أكثر من 150 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، وهي تحتوي الآن على عدد هائل من المحتوى الأصلي والذي يبلغ 1211 عرض. وتجدر الإشارة إلى أن العروض الـ 1211 هذه تشمل الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية التي أنشأتها شركة Netflix. وفقا لتقرير حديث، تضيف Netflix عرضًا جديدًا واحدًا على الأقل كل يوم إلى مكتبتها.
تواصل Netflix إستقطاب المشتركين، حتى في عصر المنافسة الهائلة من كبرى الشركات مثل آبل، وهي لا تجعل المشتركين الحاليين يدفعون فواتيرهم الشهرية فقط، ولكن تجذب مشتركين جدد والذي لا يمكنهم ببساطة تفويت الأفلام والعروض الحائزة على العديد من الجوائز. في الربع الأخير فقط، عرضت Marriage Story و The Irishman، وكلاهما رشحا لجوائز Academy Awards. حازت Netflix على أكبر عدد من الترشيحات مقارنة مع أي أستوديو آخر، وهو الذي الإتجاه الذي سيكون طريقنا ونحن نمضي قدمًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خدمة Netflix لبث الأفلام والمسلسلات تكسر حاجز 150 مليون مشترك على الصعيد العالمي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق