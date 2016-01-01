

Google توقف خدمة App Maker فى هذا التاريخ Google توقف خدمة App Maker فى هذا التاريخ

كشفت شركة جوجل الأمريكية عن إيقافها خدمة App Maker الشهيرة فى تاريخ 19 يناير 2021 القادم، التى يتشكل صدمة كبيرة من المستخدمين حول العالم.



وبحسب venturebeat، فخدمة App Maker كانت تتيح لأصحاب الشركات والأعمال إنشاء التطبيقات الخاصة بهم مباشرةً بدون أى أكواد، إلا أنه مؤخرًا تلقت جوجل عدة شكاوى تجاه هذذ النوعية من التطبيقات فقررت الإطاحة بها نهائيًا بدءًا من العام القادم، بعدما دشنته فى نوفمبر 2016 الماضى، بحجة قلة الإستخدام.



يذكر أن محرك البحث العالمي الشهير عالميًا جوجل كان قد كشف عن تحسينات وميزات جديدة تجعل عمليات البحث عن المعلومات أكثر سهولة ودقة، مما يمهد الطريق أكثر أمام الباحثين والأكاديميين.

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وأضافت جوجل أدوات جديدة تجعل عملية البحث دقيقة للغاية لدرجة أنه يمكنك إنتقاء المعلومات من حوالى 25 مليون مجموعة بيانات، وبفضل خدمة Dataset المقدمة من Google فى عام 2018 أصبح من السهل فهرسة بيانات الأبحاث التي تنشرها الجامعات والحكومات والمختبرات، والتى كانت صعبة الوصول إليها من خلال محركات البحث التقليدية.وكشفت جوجل أن مئات الآلاف من مستخدميها جربوا Dataset منذ إطلاقها، كما أن المجتمع العلمى أشاد بها لما تقدمه من تسهيل على العملية البحثية عبر الإنترنت.ويغطي محرك بحث جوجل الآن حوالى 25 مليون مجموعة بيانات تحتوى على أكبر الموضوعات التي تم فهرستها بواسطة أداة Dataset Search، من علوم الجيولوجيا والأحياء والزراعة، بالإضافة للطقس، السرطان، الجريمة، كرة القدم، والكلاب، فتلك المجموعات هى الأكثر شيوعًا.