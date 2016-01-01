Google توقف خدمة App Maker فى هذا التاريخ

كشفت شركة جوجل الأمريكية عن إيقافها خدمة App Maker الشهيرة فى تاريخ 19 يناير 2021 القادم، التى يتشكل صدمة كبيرة من المستخدمين حول العالم.
وبحسب venturebeat، فخدمة App Maker كانت تتيح لأصحاب الشركات والأعمال إنشاء التطبيقات الخاصة بهم مباشرةً بدون أى أكواد، إلا أنه مؤخرًا تلقت جوجل عدة شكاوى تجاه هذذ النوعية من التطبيقات فقررت الإطاحة بها نهائيًا بدءًا من العام القادم، بعدما دشنته فى نوفمبر 2016 الماضى، بحجة قلة الإستخدام.
يذكر أن محرك البحث العالمي الشهير عالميًا جوجل كان قد كشف عن تحسينات وميزات جديدة تجعل عمليات البحث عن المعلومات أكثر سهولة ودقة، مما يمهد الطريق أكثر أمام الباحثين والأكاديميين.
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