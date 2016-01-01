قد يتكامل تطبيق الرسائل من سامسونج مع تطبيق Duo من جوجل

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قد يتكامل تطبيق الرسائل من سامسونج مع تطبيق Duo من جوجل

تعمل جوجل على تكثيف جهودها فيما يتعلق بتطبيقها Duo وهذه المرة هناك تقارير مبدأية لتكامله مع تطبيق الرسائل الافتراضي من سامسونج.

من بين جميع تطبيقات التراسل المُعلن عنها من قبل جوجل، أصبح تطبيق Duo أكثر التطبيقات نجاحًا وشهرة بين المستخدمين، لذا ليس من المستغرب أن تحاول الشركة نشر تطبيقها هذا بشكل أكبر بعد دمجه في تطبيق الرسائل لجوجل وتطبيق الهاتف لشركة ون بلس، ويبدو أن سامسونج هي الشريك التالي في سعي جوجل لدمجه مع Duo.

وفي هذا السياق، أشارت العديد من التقارير بأن الهواتف القادمة من سامسونج “Galaxy Z Flip، Galaxy S20″، ستأتي مع شكل من أشكال التكامل مع Duo، وقد يبدو الأمر مشابهًا لآلية العمل مه هواتف بيكسل وون بلس، لذلك قد تحصل المجموعة ببساطة على زر وصول سريع إلى Duo، ومن المفترض أيضًا، أن يتم دمج التكامل في سلسلة جالاكسي S10 و S9، على الرغم من عدم ذكر أي ملاحظة حول هذا الشأن.

قد يتكامل تطبيق الرسائل من سامسونج مع تطبيق Duo من جوجل

في السياق ذاته، وجد موقع “9to5Google” الشهير دليلًا على تكامل Duo مع تطبيق الرسائل النصية من سامسونج، ويتمثل هذا الدليل في كود برمجي في التطبيق، أخيرًا، إذا واصلت جوجل بدفع التكامل مع تطبيقها Duo على جميع الشركات المصنعة للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، فقد ينتهي الأمر بالشركة مع منافسة شرسة بينها وبين خدمة FaceTime من آبل، فمن يدري! الأيام كفيلة لمعرفتنا بذلك.

المصدر: عالم التقنية

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