تعمل جوجل على تكثيف جهودها فيما يتعلق بتطبيقها Duo وهذه المرة هناك تقارير مبدأية لتكامله مع تطبيق الرسائل الافتراضي من سامسونج.
من بين جميع تطبيقات التراسل المُعلن عنها من قبل جوجل، أصبح تطبيق Duo أكثر التطبيقات نجاحًا وشهرة بين المستخدمين، لذا ليس من المستغرب أن تحاول الشركة نشر تطبيقها هذا بشكل أكبر بعد دمجه في تطبيق الرسائل لجوجل وتطبيق الهاتف لشركة ون بلس، ويبدو أن سامسونج هي الشريك التالي في سعي جوجل لدمجه مع Duo.
وفي هذا السياق، أشارت العديد من التقارير بأن الهواتف القادمة من سامسونج “Galaxy Z Flip، Galaxy S20″، ستأتي مع شكل من أشكال التكامل مع Duo، وقد يبدو الأمر مشابهًا لآلية العمل مه هواتف بيكسل وون بلس، لذلك قد تحصل المجموعة ببساطة على زر وصول سريع إلى Duo، ومن المفترض أيضًا، أن يتم دمج التكامل في سلسلة جالاكسي S10 و S9، على الرغم من عدم ذكر أي ملاحظة حول هذا الشأن.
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التعليقات على قد يتكامل تطبيق الرسائل من سامسونج مع تطبيق Duo من جوجل
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