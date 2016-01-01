تيليجرام تُوسّع من خاصية استطلاعات الرأي والمزيد من الإضافات الجديدة

أعلنت تيليجرام عن توسيع نطاق الاحتمالات من خلال ثلاثة أنواع جديدة من استطلاعات الرأي على الخدمة.
تُعد تيليجرام “Telegram” خدمة تراسل مليئة أو مكتظة بالميزات، وبشكل دوري هناك المزيد من الإضافات والتحسينات الجديدة على الخدمة، وهذه المرّة، هناك إصدار جديد وشمل خيارات معاد صياغتها لإنشاء استطلاعات الرأي، مما يسمح للأشخاص بإنشاء استطلاعات متعددة وأكثر من ذلك بكثير.
وفي هذا السياق، أشارت الشركة “منذ أن قمنا بإضافة استطلاعات الرأي للمجموعات والقنوات لأول مرة، تم استخدامها في كل شيء بدءًا من تحديد مكان تناول الغداء وحتى تنظيم مظاهرات بلا قائد، واليوم نحن
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