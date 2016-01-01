تتحضر شركات سوني للتسلية التفاعلية و مايكروسوفت لطرح الجيل الجديد من أجهزة ألعاب الفيديو المنزلية في موسم أعياد العام الحالي 2020، و ذلك عن طريق كل من Playstation 5 و Xbox Series X، إلا ان المعلومات تبقى شحيحة في الوقت الحالي عن الجهازين.
و على أية حال، فقد أشار استطلاعٌ جديدٌ من مؤتمر مطوري الألعاب السنوي لهذا العام Game Developers Conference، و ضمن عينة تصويت ضمت أكثر من 4 آلاف مطور، بأن أكثر من 10% من هؤلاء المطورين يعملون بالفعل و منذُ الآن على ألعاب لهذه الأجهزة، إلا أن 5% فقط أكدوا بأن ألعابهم ستكون مُخصصة فقط لأجهزة الجيل الجديد.
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التعليقات على استطلاع يؤكد أن 10% من المطورين يعملون على ألعاب للجيل الجديد من الأجهزة المنزلية
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