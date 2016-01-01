استطلاع يؤكد أن 10% من المطورين يعملون على ألعاب للجيل الجديد من الأجهزة المنزلية

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › استطلاع يؤكد أن 10% من المطورين يعملون على ألعاب للجيل الجديد من الأجهزة المنزلية

صورة الخبر: استطلاع يؤكد أن 10% من المطورين يعملون على ألعاب للجيل الجديد من الأجهزة المنزلية
استطلاع يؤكد أن 10% من المطورين يعملون على ألعاب للجيل الجديد من الأجهزة المنزلية

تتحضر شركات سوني للتسلية التفاعلية و مايكروسوفت لطرح الجيل الجديد من أجهزة ألعاب الفيديو المنزلية في موسم أعياد العام الحالي 2020، و ذلك عن طريق كل من Playstation 5 و Xbox Series X، إلا ان المعلومات تبقى شحيحة في الوقت الحالي عن الجهازين.

و على أية حال، فقد أشار استطلاعٌ جديدٌ من مؤتمر مطوري الألعاب السنوي لهذا العام Game Developers Conference، و ضمن عينة تصويت ضمت أكثر من 4 آلاف مطور، بأن أكثر من 10% من هؤلاء المطورين يعملون بالفعل و منذُ الآن على ألعاب لهذه الأجهزة، إلا أن 5% فقط أكدوا بأن ألعابهم ستكون مُخصصة فقط لأجهزة الجيل الجديد.

المصدر: موقع الكترونى

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على استطلاع يؤكد أن 10% من المطورين يعملون على ألعاب للجيل الجديد من الأجهزة المنزلية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34904

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager