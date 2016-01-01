

بمواصفات محدودة.. لينوفو تعلن عن حاسوب Lenovo M10 بمواصفات محدودة.. لينوفو تعلن عن حاسوب Lenovo M10

أعلنت شركة لينوفو عن إطلاق الحاسوب اللوحي الجديد، لينوفو إم 10 Lenovo M10، وكشفت عن سعره المنخفض ومواصفاته المحدودة.







ينتمي الحاسوب Lenovo M10 إلى الفئة المنخفضة؛ فلن يتعدى سعره 200 دولار أمريكي، كما يتوفر في الهند بما يعادل 196 دولارًا أمريكيًا.

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مواصفات حاسوب لينوفو إم 10 Lenovo M10- يقدم الجهاز شاشة من نوع IPS بقياس 10.1 بوصات وبدقة 1920×1200 بكسل وله حواف عرضية.- يقدم أيضًا معالجًا من نوع سنابدراجون 450 من كوالكوم- ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 3 جيجابايت- ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت معإمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD- يأتي الجهاز بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل- معه مكبري صوت استريو على الواجهة- يعمل الحاسوب بنظام التشغيل أندرويد 9 باي من جوجل- تأتي بطاريته مع سعة كبيرة قدرها 7,000 ميلي أمبير/ساعةولم تعلن شركة لينوفو حتى الآن أي معلومات عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية.