

عطل جزئي لموقع التواصل في مصر.. فيسبوك تكشف لـ صدى البلد التفاصيل عطل جزئي لموقع التواصل في مصر.. فيسبوك تكشف لـ صدى البلد التفاصيل

واجه العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، في عدد من دول العالم بينها مصر خلال الساعات الماضية، تعطل الخدمة كليًا لفترة من الوقت، والتي لا تزال مستمرة بل بشكل جزئي حتي الآن.



وصرح متحدث باسم شركة فيسبوك لـ صدى البلد قائلا: "نحن على علم بوجود مشكلة لدى بعض المستخدمين" ،وتابع قائلًا: "نحن نعمل على حل هذه المشكلة وعودة الأمور لطبيعتها في أقرب وقت ممكن".



ووفقا لما ذكره موقع "Down Detector"، المتخصص في رصد أعطال التطبيقات، فإن الآلاف من المستخدمين عانوا من عطل في تحديث الصفحة الرئيسية لتطبيق"فيسبوك"، بينما واجه آخرون مشكلة تعطل الموقع بشكل كلي، وقد عانى البعض من تسجيل الدخول إلى الموقع.

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وأبلغ العديد من مستخدمي موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أن حساباتهم على موقع "فيسبوك" تظهر رسالة أن "هناك أمرا خطأ حدث، برجاء إعادة تحميل الصفحة".ولا تزال مشكلة الإشعارات الخاصة بالتطبيق موجودة حتي بعد مرور ثلاث ساعات على الانقطاع الأول، ويعاني مستخدمو فيسبوك في مصر من مشكلة إنقطاع جزئي في الخدمة، حيث اشتكي بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من عدم ظهور الإشعارات الخاصة بهم على التطبيق، حيث تظهر الصفحة الخاصة بتبويب الإشعارات بيضاء تماما.وبحسب ما ذكرته صحيفة "اكسبريس" البريطانية، ارتفاع حدة الشكاوى في دول أوروبية بينها فرنسا وبولندا وبلجيكا وإنجلترا، وأجراء من الولايات المتحدة الأمريكية.وكما لم تتعرض التطبيقات المختلفة التابعة لفيسبوك مثل "إنستجرام" و"واتساب" و"ماسنجر" إلى عطل مشابه حتى الآن.الجدير بالذكر أن الأحد الماضي، تعطل تطبيق "واتساب"، في عدد من الدول لبعض الوقت من بينها مصر، وتوقفت الخدمة بشكل كامل في أكثر من دولة، والعطل ليس الأول من نوعه حيث يعانى المستخدمون حول العالم بعض التوقفات المفاجئة للتطبيق، ويتراوح وقت التوقف من عدة دقائق وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى عدة ساعات