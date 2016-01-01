

خطوة بخطوة.. كيف تؤمن حسابك على واتساب خطوة بخطوة.. كيف تؤمن حسابك على واتساب

يستخدم الكثير من الأشخاص حول العالم تطبيق التراسل الفوري واتساب، ويتميز بسهولته، وذلك يعني إمكانية تعرضه للاختراق أو إساءة الاستخدام.







ليس واتساب فقط.. توقف فيسبوك وتويتر على ملايين الهواتف

قد يعجبك أيضا... loading...

من السهل اختراق حسابك على واتساب، فلابد أن تتعامل معه بحرص، ويمكن تفعيل طبقة إضافية من الأمان، بواسطة كود تأمين مكون من 6 أرقام، وإذا حصل عليه أحد سيمكنه اختراق حسابك.عليك أن تحذر من أن طبقة الأمان الإضافيةلن تحميك من اختراق خطير، مثل التصيد بواسطة ملفات الوسائط، وهو الأمر الذي يتسبب في اختراق جهازك نفسه، أو مراقبة الملفات الواردة للتطبيق، أو تثبيت برمجية خبيثة داخل التطبيق.هذه الطريقة توفر طبقة أخرى من الحماية في حالة تعرضك للخداع لمشاركة كود الحماية، وهو ما يسمى القرصنة الاجتماعية Social Hacking، وعادة تستخدم لخداع الضحايا للكشف عن البيانات الحساسة.خطوات تأمين حسابك على واتساب- الذهاب لتطبيق واتساب؛ والضغط على النقاط الثلاثة الموجودة أعلى يمين الشاشة- الضغط على خيار الإعدادات Settings- الضغط على الحساب Account- الضغط على خيار المصادقة الثنائية Two-step verification- الضغط على خيار تفعيل Enableيعد ذلك ستدخل رمز مرور مكون من 6 أرقام، ثم تأكيده بإدخاله مرة أخرى، ويجب تذكره فهو سيكون كلمة المرور الجديدة التي ستستخدمها لفتح حسابك على واتساب دائمًا، ثم ستدخل عنوان بريد إلكتروني، وسيرسل واتساب عليه رابطًا ستستخدمه لتعطيل المصادقة الثنائية إذا نسيت رمز المرور.