فريق لبناني يكتشف ثغرة أمنية خطيرة في فيسبوك تستهدف المعلنين السياسيين

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فريق لبناني يكتشف ثغرة أمنية خطيرة في فيسبوك تستهدف المعلنين السياسيين

توصل فريق Semicolon ومقره لبنان إلى ثغرة أمنية توجد في نظام التراسل بين شركة فيسبوك والمعلنين السياسيين؛ مما أتاح للجهات الخارجية والمهاجمين الإطلاع على الرسائل التي يتم تبادلها بين إدارة فيسبوك وأي معلن سياسي.



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قال الفريق لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية، الجمعة، إن الثغرة الأمنية لحقت كل المعلنين السياسيين في فيسبوك، منذ إطلاق هذه الآلية في عام 2018.



أوضح الفريق أن الثغرة أتاحت للمهاجمين الإطلاع على الرسائل والملفات والمرفقات وحفظها،
كذلك تتبع عملية التحقق من هوية المعلن السياسي، ومعرفة حصوله على موافقة فيسبوك أو لا وسبب الرفض.

أشار الفريق إلى أن فيسبوك تعاملت على الفور مع التقرير، وتمت معالجة الثغرة الأمنية خلال 48 ساعة، وتعد واحدة من أخطر الثغرات الأمنية التي التي تعرض لها السياسيين عبر المنصة.



أضاف الفريق أن شركة فيسبوك سمحت لهم بالإعلان عن تفاصيل الثغرة الأمنية بعد معالجتها بالتعاون معهم.



كان مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك، قد أوضح أن أهم أولوياته التأكد من أن فيسبوك يدعم الخطاب الإيجابي، ويمنع التدخل في سير الانتخابات التي تجري في مختلف دول العالم؛ وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها فضيحة كامبريدج أناليتيكا في عام ٢٠١٨.



كما أطلق فيسبوك نظام يتحقق من هوية المعلنين السياسيين وموقعهم الجغرافي، وبموجبه أصبح على كل معلن سياسي التواصل مع إدارة الشركة لإرسال المستندات الشخصية التي تثبت هويته، بواسطة نظام تراسل طرح خصيصًا لهذا الغرض.



يشار إلى أن Semicolon شركة مختصة في البرمجة والحلول الأمنية مقرها لبنان، وكان فريقها قد اكتشف ثغرات عديدة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأدرج على لائحة الشرف للعام ٢٠١٧.

المصدر: الوفد

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