

الخدمة الموسيقية Amazon Music تملك الآن 55 مليون عميل على الصعيد العالمي الخدمة الموسيقية Amazon Music تملك الآن 55 مليون عميل على الصعيد العالمي

في الوقت الراهن، الخدمات الموسيقية التي تهيمن على المشهد هي Spotify و Apple Music، فالخدمة الأولى على سبيل المثال تضم ما يصل إلى 113 مليون مشترك و248 مليون مستخدم نشط شهريًا. ومع ذلك، يبدو أن أمازون لا تهدر أي وقت في اللحاق بالركب حيث أعلنت أن Amazon Music تضم حاليًا 55 مليون عميل.



ووفقا للسيد Steve Boom، وهو نائب رئيس قسم Amazon Music، فقد صرح بالقول : ” نحن فخورون بالوصول إلى هذا الإنجاز المذهل ونحن منبهرين بإستجابة عملائنا لخدمة Amazon Music. استراتيجيتنا فريدة من نوعها، ومثل كل ما نقوم به في أمازون، فالأمر يبدأ بعملائنا. لقد ركزنا دائمًا على توسيع السوق للخدمات الموسيقية من خلال تقديم خيار لا مثيل له لمستمعي الموسيقي لأننا نعلم أن المستمعين المختلفين لديهم إحتياجات مختلفة “.



ومع ذلك، أشار البعض إلى أن أحد أسباب تمكن أمازون من اللحاق بالركب بأقصى سرعة ممكنة هو المرونة والتنوع في Amazon Music. على عكس خدمة Apple Music التي توفر الخطط المدفوعة فقط، وخدمة Spotify التي توفر الخطط المدفوعة وخطة مجانية، فإن Amazon Music لديها خيارات متعددة للمستخدمين للإختيار من بينها.

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يؤدي هذا إلى إنشاء خيارات للمستخدمين الذين يرغبون في خدمة موسيقية توفر أغاني ذات جودة عالية، أو أولئك الذين يفضلون خدمة موسيقية ” طبيعية ” أكثر، وكذلك أولئك الذين يريدون خطة بسيطة أكثر والذين يرغبون فقط في الإستماع إلى الأغاني على جهاز واحد. لسنا متأكدين مما إذا كان لدى أمازون ما يلزمها للحاق بـ Apple Music و Spotify، ولكن هذه الأرقام تشير بالتأكيد إلى أنها عازمة على تحقيق ذلك.