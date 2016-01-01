أعلنت منصة التدوينات المصغرة تويتر "Twitter"، اليوم، عن دعمها لميزة ردود الفعل التعبيرية للرسائل المباشرة، والتى تعتبر شبيهة للرموز التعبيرية المستخدمة ضمن موقع فيسبوك مع الاختلاف في التصميم.
وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، يمكن للمستخدمين بسهولة إضافة رموز تعبيرية لرد الفعل إلى أي نوع من الرسائل المباشرة سواء كانت مرفقات نصية أو وسائط، ولإضافة رد الفعل يمكنك النقر فوق رمز القلب الصغير الذي يظهر على يمين الرسالة، أو يمكنك النقر بشكل مزدوج على الرسالة إلى للوصول إلى قائمة الرموز التعبيرية الجديدة.
ووفقا لموقع تويتر تم إطلاق هذه الميزة مع سبعة رموز تعبيرية، تشمل قائمة الرموز الجديدة على رمز الإعجاب المعتاد، والوجه الضاحك، والقلب، والرموز التعبيرية للوجوه الحزينة مثل فيسبوك، ولكنه يضيف أيضًا رموز جديدة مثل رمز تعبيري لإطلاق النار يتيح لك إظهار تقديرك للحروق المريضة، ورمز عدم الإعجاب الإبهام لأسفل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على Twitter يضيف ميزة جديدة لتطبيق المحمول ونسخة الويب.. تعرف عليها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق