أصدرت شركة Canalys المتخصصة في بحوث السوق تقريرًا جديدًا يتوقع أن تكون سماعات البلوتوث هي فئة المنتجات الأسرع نموًا خلال السنوات القليلة المقبلة، ولكن الهواتف الذكية ستحافظ على مكانتها الريادية.
ووفقا للمحللين، سيتم شحن 3 مليارات جهاز ذكي على مستوى العالم في العام 2023، إرتفاعاً من 2.4 مليار في العام 2019. نصف هذه الأجهزة ستكون عبارة عن هواتف ذكية، 1.5 مليار بالضبط، مما يدل على نسبة النمو الصغيرة ولكنها لا تزال تحافظ على ثباتها في الوقت الذي سيخفض فيه معدل تبني الحواسيب الشخصية والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية.
الفئة التالية الأكبر بعد فئة الهواتف الذكية هي فئة أجهزة المساعدة الصوتية الذكية، والتي تشمل كل شيء بدءًا من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية وصولاً إلى سماعات الرأس. مع توقعات بأن يتم شحن 726 مليون وحدة في العام 2023، فهذه هي فئة المنتجات الكبيرة التالية.
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التعليقات على سماعات البلوتوث ستكون فئة المنتجات الثانية الأكثر حصدًا للمبيعات بعد الهواتف الذكية
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