

تختبر فيس بوك الآن الوضع المظلم في تطبيقها على أندرويد على نطاق واسع تختبر فيس بوك الآن الوضع المظلم في تطبيقها على أندرويد على نطاق واسع

الوضع المظلم في تطبيق فيس بوك يبدأ بالظهور للمزيد من مستخدمي أندرويد. تقريبًا منذ عام، أخذت التطبيقات توجّها رئيسيًا وكبيرًا في دعم السمة الداكنة أو ما يُعرف باسم الوضع المظلم بين المستخدمين، ومع ظهور المزيد من التطبيقات التي تدعم هذا الوضع، اتخذت بعض التطبيقات الأخرى العكس تمامًا، وذلك من خلال إبراز الألوان والتصاميم الفاتحة، على رأس هذه التطبيقات تطبيق فيس بوك الرئيسي.



ومع ذلك، نعلم أن الشركة تعمل حاليًا على توفير الوضع المظلم في تطبيقها، ومن المعروف للجميع أيضًا أن كلٍ من ماسنجر وموقع الشبكة في الويب يدعمان الوضع المظلم منذ الماضي، والآن بدأت عملية اختباره من على أندرويد.



ونجدر بالإشارة، أن هذا الدعم ليس وليد اللحظة، حيث ظهر سابقًا لعدد محدود من المستخدمين ولكنه اختفى، أما الآن فقد ظهر على نطاق واسع بين المستخدمين، ويبدو أن عملية الدعم ستكون كما هو الحال مع واتساب، والذي حصل بالأمس على الوضع المظلم لجميع مستخدمي النسخة التجريبية.

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أخيرًا، نأمل بأن لا تُطيل فيس بوك هذا الدعم لنراه متاح رسميًا بين المستخدمين، في حين أنه من الواضح أنه لا يزال هناك بعض العقبات التي يجب العمل بها، فإن هذا يبدو وكأنه تقدم على قدم المساواة، بمعنى أن الأمر غير حاصل بليلة وضحاها.