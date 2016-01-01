"تويتر" تتبع خطى "فيسبوك" بميزة جديدة على منصتها

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › "تويتر" تتبع خطى "فيسبوك" بميزة جديدة على منصتها

صورة الخبر: "تويتر" تتبع خطى "فيسبوك" بميزة جديدة على منصتها
"تويتر" تتبع خطى "فيسبوك" بميزة جديدة على منصتها

أعلنت "تويتر" دعمها التفاعل بالرموز التعبيرية مع رسائل المنصة المباشرة، عن طريق النقر مطولا فوق أيقونة القلب التعبيري الظاهر على يمين كل رسالة يتم تلقيها.

كما يمكن التفاعل من خلال الرموز التعبيرية عن طريق النقر المزدوج على الرسالة على الهاتف المحمول للوصول إلى قائمة الرموز التعبيرية (الإيموجي).

وأطلقت "تويتر" هذه الميزة مع سبعة رموز تعبيرية، تماما مثل الميزة التي تقدمها "فيسبوك" للرد على المنشورات عبر منصتها الرئيسية أو الرسائل، وهذا بهدف حث المستخدمين على زيادة التفاعل، خاصة وأنها تأتي سهلة وبسيطة الاستخدام.

المصدر: عالم التقنية

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "تويتر" تتبع خطى "فيسبوك" بميزة جديدة على منصتها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21262

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager