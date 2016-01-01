

آسوس تقدم شاشتها الجوالة ZenScreen الجديدة آسوس تقدم شاشتها الجوالة ZenScreen الجديدة

كشفت شركة آسوس النقاب عن الموديل الجديد من شاشتها الجوالة ZenScreen ، والتي أصبحت أكثر سطوعاً ومضادة للانعكاسات.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة ZenScreen MB16ACE الجديدة، التي يمكن استخدامها كشاشة ثانية، تتمتع بسطوع 250 قنديلة/م2، مع سطح مضاد للانعكاسات، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في الأماكن المفتوحة تحت أشعة الشمس.

وتبلغ دقة الشاشة 1920×1080 بيكسل، بينما تبلغ نسبة التباين 800:1، أما زمن الاستجابة فيبلغ 5 مللي ثانية.

وتمتاز الشاشة بتصميم مدمج للغاية؛ حيث يبلغ سمكها 8 ملم، ووزنها 710 غرام، كما تدعم التوصيل عبر USB-C وعبر USB-A 3.0 أيضاً.

ولم تفصح آسوس عن موعد طرح أو سعر الشاشة الجوالة ZenScreen الجديدة.