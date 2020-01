معالجات إنفيديا RTX20 vs. GTX16 خيارات متنوعة تتوافق مع متطلباتك معالجات إنفيديا RTX20 vs. GTX16 خيارات متنوعة تتوافق مع متطلباتك

معالجات رسومات إنفيديا من سلسلة RTX20 وسلسلة GTX16 توفر لك عشرات الخيارات من الأجهزة المحمولة المناسبة لكافة احتياجاتك.



دعونا نأخذكم في هذا المقال إلى نظرة وخيارات أوسع من معالجات الرسومات المميزة من شركة إنفيديا، فهذا المقال سيوفر لكم مقارنة وخيارات أوسع لأكثر من معالج ولن يقتصر على معالج واحد فحسب، وهدفنا من خلاله أن يتسنى لأي شخص يبحث عن جهاز بمعالج رسومات مميز أن يحظى بواحد يتناسب مع حاجاته؛ والخيارات مطروحة بين سلسلة RTX بتقنيات تتبع الأشعة وسلسلة GTX.





قد يعجبك أيضا... loading...

أولًا: معالجات GeForce RTXمعالجات إنفيديا RTX20 vs. GTX16 خيارات متنوعة تتوافق مع متطلباتكقامت إنفيديا بتطوير معالجات رسومات RTX على معمارية Turing التي ترفع من مستوى كفاءة المعالج وتضيف تقنيات تتبع الأشعة إليه، بجانب إضفاء سرعة كبيرة وجعل الرسومات أكثر واقعية معه.تتميز سلسلة RTX20 من هذه المعالجات والمتوفر في السوق بأنها تقدم أداءً أسرع بنحو 6 مرات من المعالجات العادية، وبجانب ذلك تمنح المستخدم تجربة مثيرة مع تقنيات تتبع الأشعة والتي تجعل الصورة خاصة مع الألعاب أكثر واقعية، وتضيف كذلك تحسنًا على جودة الصور والوسائط المتعدد أثناء عرضها، وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفرها.ماذا تقدم هذه المعالجاتإذا كنت ترغب بالحصول على تجربة ألعاب مميزة ومن أعلى مستوى احترافي، فهذه السلسلة من المعالجات هي الأكثر فهمًا لاحتياجاتك، كذلك الحال إذا كنت تعمل في مجال المونتاج أو التصميم مع برامج ومحتوى يتطلب جودة وسرعة عالية في وقت قصير، خاصة وأنها توفر ذاكرة افتراضية كبيرة وتجعل من معالجة وظهور الرسومات أكثر سلاسة.لذلك، في حال كنت تبحث عن أفضل أداء في الألعاب وتسعى للاستمتاع بتجربة ألعاب واقعية إلى أبعد حدود وعلى أعلى مستوى، ربما عليك تجربة ألعاب مثل Dying Light 2، Minecraft، Control، Watch Dogs Legion، Cyberpunk 2077، Bloodlines 2، SYNCED:Off-Planet، و Call of Duty: Modern Warfare والتي بدورها مطورة لتمنح المستخدم أفضل تجربة واقعية مع تقنية تتبع الأشعة.أما على مستوى الأجهزة نفسها، فهي توفر لك خيارات جذابة وأنيقة مع عشرات الأجهزة من العلامات التجارية المختلفة، لا سيما مع سلسلة GeForce Max-Q التي تطورها إنفيديا رفقة هذه الشركات لمنح المستخدم جهازًا بأعلى درجة من النحافة والخفة المتزامنة مع السرعة.جهاز Lenovo Legion Y740 RTX 2070 يُعد من الخيارات المميزة التي تأتي مع معالجات RTX بتقنية تتبع الأشعة، وبالتحديد معالج رسومات GeForce RTX 2070 الذي يوفر سرعة تفوق 4 أضعاف المعالجات التقليدية بفضل وجود ذاكرة افتراضية 8 جيجابايت معه، وبما أن معالج الرسومات بإمكانيات مرتفعة فهو سيساهم بإضافة معالج مركزي مميز مثل إنتل Core i7-9750H، ذاكرة رام بسعة 32 جيجابايت، وقرص تخزين HDD بسعة 1 تيرابايت و NVMe M.2 SSD بسعة 512 جيجابايت.يمكن شراء هذا الجهاز من جرير عبر هذا الرابط.ثانيًا: معالجات GeForce GTXمعالجات إنفيديا RTX20 vs. GTX16 خيارات متنوعة تتوافق مع متطلباتكإنفيديا بطبعها توفر خيارات مختلفة لتناسب كافة المستخدمين، فبجانب سلسلة أجهزة RTX Max-Q، هناك سلسلة أخرى مع معالجات GTX 16 التي تأتي بمزايا عالية لكن ببعض الاختلافات عن السلسلة الأخرى لتناسب مهام مختلفة وألعاب بطبيعة مختلفة، وأسعار متباينة.ما الذي توفره سلسلة GeForce GTXسلسلة معالجات GTX 16 توفر للمستخدمين سرعة عالية مع تردد صوري على الشاشات بسلاسة أعلى، وتجعل من تشغيل الجهاز نفسه مع نظام التشغيل والتطبيقات سريع للغاية، ما يُحسن من أداء التطبيقات بشكل عام أثناء العمل. كما أنه مناسب لنوع مختلف من الألعاب الشهيرة مثل Fortnite، PUBG، و Apex Legends، وغيرها من ألعاب المعارك المماثلة وتساعد اللاعبين على بث ألعابهم على شبكة الإنترنت دون تأثير على جودة اللعب. حيث تعطي المستخدم سرعة تفوق 100 هرتز، وهو ما يماثل 4 أضعاف سرعة المعالجات العادية في أغلب الأحوال، ومع وجود عتاد إضافي مميز يمكن أن ترتفع سرعة الجهاز إلى 5 أضعاف.ويمكن القول أن الأجهزة التي تعمل مع سلسلة معالجات رسومات إنفيديا GTX مناسبة للكثير من الاستخدامات وبأسعار مناسبة، فهي تمنح المستخدم تجربة ألعاب مميزة وتوفر سرعة وكفاءة لتشغيل العديد من التطبيقات التي تحتاج قوة كبيرة في عملها، مثل تطبيقات المونتاج، التصميم، البرمجة، ومختلف الوسائط المتعددة. لذا، يُعد هذا النوع من معالجات إنفيديا مناسب للطلاب أو أصحاب الأعمال المكتبية الذين يبحثون عن القيام بمهامهم بكفاءة عالية ويبحثون عن الاستمتاع بتجربة ترفيهية عالية.يعتبر جهاز Lenovo Legion Y540 GTX 1660 Ti أحد الخيارات المثالية بالحديث عن سلسلة GTX 16 من الحواسيب المحمولة، فهو يأتي مع معالج رسومات إنفيديا GTX 1660 Ti الذي يوفر ذاكرة افتراضية 6 جيجابايت، ويجلب معه كذلك معالج مركزي من إنتل Core i7-9750H، مع ذاكرة رام 16 جيجابايت، وقرص تخزين 2 تيرابايت HDD و NVMe M.2 SSD نوع SSD.يمكن شراء هذا الجهاز عبر جرير من هنا.ماذا حول الألعاب؟إذا كانت الألعاب هي المغزى الأساسي لشراء جهازك الجديد، فيرجى ملاحظة أن معالج الرسومات هو صاحب التأثير الأساسي في الحصول على تجربة مثالية سواء من خلال تقنية تتبع الأشعة التي تمنح واقعية كبيرة أو بدون مع الألعاب التي لا تعمل مع التقنية نفسها؛ وتأكد أنه كلما كان الجهاز أقوى في مجال الألعاب فهو يمنح تجربة أقوى على مستوى الأداء العام في الاستخدامات الأخرى وخاصة لصناع المحتوى والوسائط المتعددة، وذلك كون معالج الرسومات يصحب معه عتاد أقوى كلما زادت إمكانياته.على الهامش، تساهم الشاشات الموجودة على اللابتوبات بتعزيز تجربة معالج الرسومات والاستخدام بشكل عام، فهي تأتي بسرعة إطارات في الثانية تناسب المعالج نفسه لإبقاء المستخدم في أعلى مستوى، لذا نرى الكثير من الأجهزة مع شاشات بتوقيع NVidia G-Sync التي توفر أفضل وسيلة عرض ممكنة بسلاسة متناهية.وبطبيعة الحال، تختلف تلك الأجهزة وأسعارها وفقًا لمعالج الرسومات نفسه والشاشة مع العتاد الداخلي، لذلك سنرى أسعار متباينة بين أجهزة العلامات التجارية وحتى بين العلامة التجارية نفسها.لكن الخيار يبقى بين يديك؛ وعليك سؤال نفسك هذه الأسئلة قبل الاختيار؛ هل تفضل الاستمتاع بتقنية تتبع الأشعة أم لا؟ ما هو مستوى القوة والسرعة التي تحتاجها؟ فيما تريد استخدام الجهاز، الألعاب أو مختلف الاستخدامات؟ ما نوع الشاشة المرفقة وسرعتها؟ ما هو حد السعر المناسب؟ ما هي العلامة التجارية الأنسب؟ وما هو التصميم الأكثر أناقة بالنسبة لك؟إذا أجبت على تلك الأسئلة، ستجد عشرات الأجهزة مع معالجات رسومات إنفيديا من سلسلتي RTX و GTX وبمستويات مختلفة وأسعار ترتفع أو تنخفض حسب المتطلبات.