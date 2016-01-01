

شركة كوالكوم تكشف عن ثلاث معالجات 4G جديدة شركة كوالكوم تكشف عن ثلاث معالجات 4G جديدة

في خطوة غير مفاجئة من كوالكوم في ظل النطاق المحدد لشبكات الجيل الخامس حول العالم؛ كشفت عملاق الرقاقات الأمريكية عن ثلاث معالجات جديدة تستهدف فيها هواتف الجيل الرابع.



وأعلنت الشركة عن معالج سنابدراجون 720G و 662 و460 في حدث أقيم في العاصمة الهندية نيودلهي صباح اليوم حيث تتميز المعالجات الثلاث بمواصفات مخصصة من دعم تقنية اتصال WiFi 6 ونظام الملاحة المحلي المستقل IRNSS كميزات تستهدف فيها ثاني أهم أسواق الهواتف على المستوى العالمي.



معالج سنابدراجون 720G

هو أعلى المعالجات الثلاث التي تم الكشف عنها وهو ثماني النواة مخصص للهواتف الذكية الراقية من فئة 4G بتردد 2.3GH، حيث حرف G المرفق للمعالج يعود على فئة معالجات الألعاب “Gaming” تم بناءه على نطاق مشابه لمعالج الشركة الرائد سنابدراجون 855.

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فيما يأتي المعالج مع رقاقة Hexagon 692 DSP التي تعطي بعد عملياتي لتقنيات الذكاء الاصطناعي المضافة في الهواتف وتوفر دعم كامل لتسجيل فيديو 4K ودقة عرض الشاشة حتى 2520×1080 بكسل، والنقطة المهمة هنا هي رقاقة المودم X15 LTE التي توفر سرعة تنزيل تصل 800 ميجابايت في الثانية.معالج سنابدراجون 622يأتي في المنزلة الثانية بين المعالجات الثلاث وهو أيضاً معالج ثماني النواة لكن سرعته أقل حيث أن تردده 2.0GHz، بينما المودم المرفق X11 تصل سرعة التنزيل فيه إلى 390 ميحابايت في الثانية.فيما قالت كوالكوم أن المعالج يدعم ثلاث كاميرات ويوفر انتقال سلسل فيما بينها وكذلك حفظ الصورة بطريقة فعالة في صيغة HEIF.معالج سنابدراجون 460هو المعالج الثالث والأقل من حيث الأداء بين المعالجات الثلاث بينما وضحت الشركة بأنه يستخدم نفس المودم رقاقة الذكاء الاصطناعي المضافة في في نسخة 622، مما يجعله أفضل في الأداء بنسبة 50% من معالج سنابدراجون 450 الذي تستخدمه العديد من الهواتف الحالية في السوق.