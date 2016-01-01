

الفرق بين تقنيات التركيز في الكاميرات camera focus المختلفة الفرق بين تقنيات التركيز في الكاميرات camera focus المختلفة

Camera focus او التركيز التلقائي في الكاميرات. كثيراً عندما تقرأ مواصفات كاميرا لهاتف تجد مكتوباً جمبها عدة احرف لا تدري ما معناها. مثل PDAF. او Laser AF او غيرها من الكلمات و الأحرف الغريبة عليك كمستخدم لا تدري معناها. هذه الأحرف ترمز لتقنية التركيز في الكاميرا و نوعها. لفهم مصطلح “التركيز” فستريد معرفة ماذا يعني Focused picture. انظر الى الصورتين بالأسفل. الصورة الواضحة التي تراها امامك هي الصورة المركزة. اما الأخرى فهي صورة Out of focus اي خارجة عن التركيز. و هذا الفرق هو بسبب تركيز الكاميرا





الفرق بين تقنيات التركيز في الكاميرات camera focus المختلفة 2

تقنيات التركيز المختلفة Camera focus Tech

هناك عدة تقنيات مختلفة للتركيز. من اشهرهم PDAF و CDAF. و هناك تقنيات اخرى مثل الـLaser AF. و الـDual Pixel Autofocus. و سنناقش كل هذه التقنيات بالتفصيل. يمكن ان نقول بان اكثر التقنيات استعمالاً و شهرة هي تقنية PDAF و CDAF و لنعرضهم بالتفصيل



PDAF = Phase Detection autofocus

الفرق بين تقنيات التركيز في الكاميرات camera focus المختلفة 3

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هذا اكثر الأنواع انتشاراً في الهواتف الذكية اليوم. هذا النوع يعتمد على معالجة الصور بشكل كبير عن استعمال حركة ميكانيكية. لتصحيح التركيز على الكاميرا. حيث ان الكاميرا تقوم بتقسيم الصورة الى صورتين. و من ثم يقوم النظام بتحريك قسمي الصورة حتى يصل الى افضل شكل ممكن للصورة. و بذلك يحقق التركيز المطلوب على الصورة.عيوب PDAFنسبة من بكسلات الكاميرا تستعمل في الـFocus فتفقد الصورة نسبة من جودتهامزايا PDAFسريع جداً بسبب عدم استعمال اجزاء ميكانيكيةجيد لإلتقاط الصور و مقاطع الفيديو المتحركةCDAF = Contrast Detection Autofocusالفرق بين تقنيات التركيز في الكاميرات camera focus المختلفة 4هذا نظام ميكانيكي خاص بالكاميرا. حيث انه يعتمد بشكل كامل على تباين الصورة. حيث يستقبله حساس الكاميرا. و من ثم تبدأ العدسة بالحركة للأمام و الخلف ليصل لنفس قيمة الـContrast و لكن في موضع مختلف للعدسة. و من ثم تتم مقارنة الموضع الأول للكاميرا و الموضع الثاني للكاميرا. و يبدأ بالبحث عن افضل موضع للكاميرا للحصول على افضل نتيجة. قد تلاحظ صدور بعض الأصوات من الكاميرا بسبب هذا الإجراء. هذا امر طبيعي جداً.عيوب CDAFيستغرق العديد من الوقت للوصول الى تركيز مناسبيفشل في التقاط العناصر المتحركةليس مناسباً لمقاطع الفيديومزايا CDAFتقنية بسيطة جداًمناسبة للصور الثابتةDual Pixel autofocusالفرق بين تقنيات التركيز في الكاميرات camera focus المختلفة 5عند استعمال PDAF يتم استعمال حوالي 5% من البكسلات في التركيز. و لكن في تقنية الـDual Pixel يتم اضافة Diode او قطعة خاصة بالـPDAF في كل بكسل من بكسلات المستشعر. يمكن ان تعتبر هذه التقنية هي نفس تقنية PDAF و لكن خارقة عنها بشكل كبير. و كانت Samsung اول من استعملت هذه التقنيةLaser Autofocusالفرق بين تقنيات التركيز في الكاميرات camera focus المختلفة 6هذا النظام يعتمد على مصدر Laser و مستقبل في الهاتف. حيث انه يقوم بإرسال شعاع ليزر من الهاتف و من ثم يرتد مجدداً الى الهاتف من العنصر الذي تقوم بالتركيز عليه. و بإستعمال بعض الخوارزميات الرياضية يقوم بحساب الوقت الذي اخذه شعاع الليز ليصطدم بالعنصر الملتقط و يرتد الى الهاتف مجدداً. كانت اول الشركات التي تستعمل تقنية Laser autofocus هي LG في كاميرا هاتفها LG G3 الرائد سابقاً. تركيز الكاميرا Camera focus الخاص به كان يعتمد على الليزر فكان يخرج صوراً بجودة عالية و جيدة جداًعيوب الـLaser autofocusلا يمكنه التركيز على العناصر البعيدة بسبب ان مصدر الـLaser ليس قوياً كفايةمزايا الـLaser autofocusيمتلك اسرع تركيز ممكنيعمل في الإضائة الضعيفة جداً جداًHybrid Autofocusلماذا لا تستعمل اكثر من تقنية في نفس الكاميرا؟. هذه هي فكرة الـHybrid autofocus بأن تلجأ بعض الشركات الى استعمال عدة تقنيات تركيز في نفس الوقت. فيصدر الهاتف او الكاميرا بتقنية تركيز على الكاميرا بشكل جيد. و كمثال على ذلك فإن مستشعرات Sony تستعمل PDAF و CDAF في نفس الوقت. بينما اجهزة Google Pixel تعتمد على PDAF مع Laser autofocus في نفس الوقت للحصول على صور افضل و ذات تركيز اعلى و افضل. افضل camera focus ممكن سيكون باستعمال عدة تقنيات معاً