

نسخة Android R التجريبية تظهر على بكسل 4 نسخة Android R التجريبية تظهر على بكسل 4

نتوقع كل عام اصدار جديد من نظام Android. و يختلف الإسم المبدأي لهذا الإصدار كل عام تبعاً للترتيب الأبجدي للحروف الإنجليزية. هذا العام دور Android R. الإصدار الجديد من نظام اندرويد. و الذي نتوقع ان يكون الإسم النهائي له Android 11. و لكن ليس هذا وقت الإسم النهائي. فقد ظهرت النسخة التجريبية من النظام الجديد على تطبيق Geekbench. و لنناقش هذا الأمر





الإعلان عن الإسم الرسمي لإصدار Android Q الجديد

ماذا نعرف ؟

ظهور اصدار Android R في قاعدة بيانات الإختبار الخاصة بتطبيق Geekbench

النسخة التجريبية ظهرت على هاتف Google Pixel 4

لم تصدر الشركة بعد اي اخبار عن الإصدار الجديد بعد

نسخة Android R الجديدة

نسخة Android R التجريبية تظهر على بكسل 4 2

ظهر في قواعد البيانات الخاصة بتطبيق Geekbench نتائج اختبار لجهاز Google Pixel 4 و هو يعمل بنظام Android جديد. الإصدار الجديد من النظام الذي لم تقم Google بالإعلان عنه بعد. حيث ان الإصدار الجديد من المفترض انه اصدار 2020 من النظام. الشركة لم تعلن بعد حتى عن بدأ النسخ التجريبية من النظام و لذلك فهذا امر جديد ان يظهر النظام على الهاتف قبل الإعلان عنه.



ظهور Android R صار وشيكاً

ظهور النسخة التجربيبة التي يبدو انها خاصة بالمطورين فقط الآن يعني اقتراب Google من اصدار النسخة التجريبية الاولى للمستخدمين. كما اعتدنا كل عام فإن جوجل تصدر النسخة التجريبية الاولى في شهر مارس. و لذلك نحن في انتظار مارس 2020 لإصدار اول نسخة تجريبية للنظام. فهذه عادة جوجل اصدار اول نسخة تجريبية في شهر مارس و من ثم استمرار التحديثات التجريبية الخاصة بالنظام حتى الإطلاق الرسمي للنظام في شهر سبتمبر. لذلك هل سيحمل الإصدار الجديد مميزات عديدة ؟.

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نسخ Android بمميزاتها الجديدةتحاول جوجل ان تجعل كل اصدار من اصدارات النظام بميزة جديدة خاصة بها. او عدة ميزات تجعل من النظام الجديد افضل و اسهل للإستعمال. فكان مثلاً Android 10 يحمل نظام تنقلات جديد يجعل استخدام الجهاز اسرع و اسهل من نظام التنقلات السابق سواء كان نظام التنقلات في Android 9 او النسخ التي تسبقه. هذا كمثال فقط ليس للحصر.