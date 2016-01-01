

المعالج Apple A14 Bionic قد يوفر أداءً مماثلاً لأداء MacBook Pro المعالج Apple A14 Bionic قد يوفر أداءً مماثلاً لأداء MacBook Pro

من المتوقع أن تقوم شركة آبل بتضمين المعالج Apple A14 في هواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام. في كل مرة تقوم فيها شركة آبل بإطلاق معالج جديد، يصبح هذا المعالج أسرع وأكثر كفاءة، وأكثر قوة من المعالجات السابقة. ومع ذلك، مع المعالج Apple A14، يمكن أن يصل الأمر إلى مستوى جديد كليًا، وفقا لتقرير جديد من موقع MacWorld.



ووفقا لموقع MacWorld، فمن المتوقع إلى حد كبير أن تقوم شركة TSMC بتصنيع المعالج Apple A14 بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر بدلاً من تكنولوجيا 7 نانومتر التي تم بها تصنيع المعالج Apple A13 الحالي. ومن المُعتقد أنه بإستخدام تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر، يمكن للمعالج Apple A14 أن يحصل على المزيد من القوة مما ينتج عن ذلك الحصول على معالج يوفر نفس أداء المعالجات المستخدمة في الحواسيب الشخصية، وحتى نسخة 15 إنش من MacBook Pro.



ويتوقع نفس الموقع أن يُحقق المعالج Apple A14 ما يتراوح بين 1500 و 1600 نقطة في إختبار النواة الواحدة، وما يتراوح بين 4500 و 5000 نقطة في إختبار النوى المتعددة. وبطبيعة الحال، لا يوجد ما يضمن ذلك، ولكن إستنادًا على إتجاهات السوق، فهذه التوقعات تبدو منطقية.

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من المثير للإهتمام أن نجد نفس المصدر يتوقع أن يوفر المعالج Apple A14 القادم نفس أداء نسخة 15 إنش من MacBook Pro. هذا بسبب وجود شائعات تشير إلى أن شركة آبل قد تفكر في الإنتقال لإستخدام المعالجات التي تستند على معمارية ARM في حواسيب MacBook المستقبلية، لذلك إذا كان المعالج Apple A14 قويًا كما هو متوقع، فمن المؤكد أنه سيتماشى مع ما تم تداوله في الفترة الماضية.