من المتوقع أن تقوم شركة آبل بتضمين المعالج Apple A14 في هواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام. في كل مرة تقوم فيها شركة آبل بإطلاق معالج جديد، يصبح هذا المعالج أسرع وأكثر كفاءة، وأكثر قوة من المعالجات السابقة. ومع ذلك، مع المعالج Apple A14، يمكن أن يصل الأمر إلى مستوى جديد كليًا، وفقا لتقرير جديد من موقع MacWorld.
ووفقا لموقع MacWorld، فمن المتوقع إلى حد كبير أن تقوم شركة TSMC بتصنيع المعالج Apple A14 بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر بدلاً من تكنولوجيا 7 نانومتر التي تم بها تصنيع المعالج Apple A13 الحالي. ومن المُعتقد أنه بإستخدام تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر، يمكن للمعالج Apple A14 أن يحصل على المزيد من القوة مما ينتج عن ذلك الحصول على معالج يوفر نفس أداء المعالجات المستخدمة في الحواسيب الشخصية، وحتى نسخة 15 إنش من MacBook Pro.
ويتوقع نفس الموقع أن يُحقق المعالج Apple A14 ما يتراوح بين 1500 و 1600 نقطة في إختبار النواة الواحدة، وما يتراوح بين 4500 و 5000 نقطة في إختبار النوى المتعددة. وبطبيعة الحال، لا يوجد ما يضمن ذلك، ولكن إستنادًا على إتجاهات السوق، فهذه التوقعات تبدو منطقية.
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التعليقات على المعالج Apple A14 Bionic قد يوفر أداءً مماثلاً لأداء MacBook Pro
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