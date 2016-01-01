مايكروسوفت تعلن بدئها إطلاق مئات الأيقونات الجديدة لويندوز 10

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مايكروسوفت تعلن بدئها إطلاق مئات الأيقونات الجديدة لويندوز 10

في محاولة لعملية إصلاح كامل لأيقونات ويندوز 10 ، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستبدأ عملية إعادة تصميم أكثر من 100 أيقونة لويندوز 10.

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وذكر موقع MS Power user أن الشركة تعمل على إصلاح أيقونات الويندوز منذ شهر ديسمبر الماضى، ويبدو أن الشركة في طريقها لإصدار هذه الأيقونات قريبا.

وبدأت الشركة بالفعل بإطلاق الأيقونات على ويندوز 10 على شريط المهام الخاص بالويندوز فقط، وستكون التحديثات الجديدة مخصصة لمشغلى أحدث نسخة من الويندوز.

ومن المتوقع ألا تصدر أيقونات ويندوز 10 المحدثة مرة واحدة، كما أنه لن يتم تغيير لوجو الويندوز، وستظهر أيقونات الويندوز في خلال أسبوع أو أسبوعين.

وستقوم الشركة باستقبال آراء بعض المستخدمين بعد إطلاقها للأيقونات الجديدة ومن ثم ستعمل على إصلاح الأخطاء والثغرات، ثم بعد ذلك ستقوم بإطلاقها لكل المستخدمين

المصدر: صدى البلد

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