في محاولة لعملية إصلاح كامل لأيقونات ويندوز 10 ، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستبدأ عملية إعادة تصميم أكثر من 100 أيقونة لويندوز 10.
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وذكر موقع MS Power user أن الشركة تعمل على إصلاح أيقونات الويندوز منذ شهر ديسمبر الماضى، ويبدو أن الشركة في طريقها لإصدار هذه الأيقونات قريبا.
وبدأت الشركة بالفعل بإطلاق الأيقونات على ويندوز 10 على شريط المهام الخاص بالويندوز فقط، وستكون التحديثات الجديدة مخصصة لمشغلى أحدث نسخة من الويندوز.
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التعليقات على مايكروسوفت تعلن بدئها إطلاق مئات الأيقونات الجديدة لويندوز 10
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