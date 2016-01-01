الحواسيب الشخصية تحقق أفضل مبيعات منذ 4 سنوات في الربع الأخير من 2019

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الحواسيب الشخصية تحقق أفضل مبيعات منذ 4 سنوات في الربع الأخير من 2019

تراجعت مبيعات الحواسيب الشخصية المكتبية و المحمولة بصورة بارزة بعد النمو الكاسح للهواتف الذكية حول العالم، إلا أن السوق قد أصبح مستقرًا بعض الشيء في السنوات الأخيرة، بل و ها هو ينمو من جديد في الربع الأخير من 2019 بنسبة 4.8%، و يتضمن هذا النمو مبيعات الحواسيب المكتبية و المحمولة و تلك المخصصة للأعمال التقنية أو العلمية، و وصلت المبيعات إلى 71.8 مليون جهاز حول العالم بناءً على إحصائية من IDC، و هي أعلى شحنة تُحققها الحواسيب في السوق خلال 4 سنوات.

و حافظت Lenovo على مركزها في صدارة السوق و بنسبة مبيعات وصلت إلى 24.3%، و من ثم أتت HP في المركز الثاني بحصة وصلت إلى 23.5%، و أتت Dell في المركز الثالث بحصة 16.4% من إجمالي السوق، و بعدها Apple بنسبة 7.3%، أمّا في المركز الخامس فقد أتت Acer بحُصة 6.7%.

المصدر: موقع الكتروني

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