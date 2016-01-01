ذكر موقع Gizmodo أنه تم اختراق أكثر من 70 ألف صورة لسيدات من مستخدمى تطبيق المواعدة الشهير Tinder في عملية قرصنة إلكترونية.
وقام مقرصن بسرقة ومشاركة أكثر من 70 ألف صورة لسيدات وسط تزايد القلق للاستخدام المسئ للصور التى تم اختراقها بعد أن قام المقرصن بمشاركتها إلكترونيا عن طريق ابتزاز المستخدمين.
وشملت عملية الاختراق الحصول على بيانات هوية المستخدمين على الموقع ( users IDs) ، ومن المحتمل أن يكون هذا هو عدد المستخدمين الذين تم اختراقهم.
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التعليقات على اختراق ومشاركة أكثر من 70 ألف صورة لسيدات على تطبيق مواعدة شهير
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