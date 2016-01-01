دراسة: فيسبوك يزيد من الشعور بالاكتئاب

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دراسة: فيسبوك يزيد من الشعور بالاكتئاب

كشفت دراسة حديثة إخفاق موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" فى مساعدة طلاب المدارس والجامعة المصابين بالاكتئاب بالتغلب عليه.

وأوضحت دراسة حديثة أجريت على نطاق ضيق شملت 33 طالبًا نشروا منشورات عبر حسابهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن ما يعانوه من مشاعر الاكتئاب، أنه لم يتم النصح لأحد بالاتصال بأخصائي الصحة العقلية للحصول على المساعدة، وبدلا من ذلك، أرسل الأصدقاء رسائل داعمة ومشجعة.

وقال الباحث "سكوتي كاش"أستاذ علم الإجماع في جامعة "أوهايو": أشعر بالقلق لأن أصدقاء الطلاب على فيس بوك لم يساعدوهم خاصة وأن العديد منهم كانوا بحاجة إلى المساعدة في مجال الصحة العقلية.

المصدر: صدى البلد

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