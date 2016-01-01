

تخفيض سعر RTX 2060 من قبل نفيديا تخفيض سعر RTX 2060 من قبل نفيديا

رسمياً تم تخفيض سعر RTX 2060 من قبل شركة نفيديا كإستجابة ورد على بطاقات AMD الرسومية الموجهة إلى الفئة المتوسطة تحديداً، السعر الجديد لبطاقات RTX 2060 هو 300 دولار تقريباً ولكن بالطبع دائماً مع حالات تخفيض الأسعار هناك خدعة.





في البداية يجب أن تعرف أن البطاقة التي تم تخفيض سعرها بهذا الشكل هي بطاقة RTX 2060 في نسختها الرسمية أو الـ Founder Edition التي تصدر رسمياً من قبل شركة نفيديا كما أن هذا التخفيض تم على البطاقات الأولى من RTX 2060 وليس بطاقات RTX 2060 Super كما نعرفها وهي الأقوى حالياً في فئتها.



من المفترض أن يسري هذا التخفيض في السعر على جميع البطاقات التي تعمل بشريحة RTX 2060 وبما فيها بطاقات بعض المصنعين ولكن يمكنك أن تتوقع تخفيض سعر البطاقات من المصنعين الآخرين تدريجياً حتى يصل إلى هذا السعر للنسخ الأقل، بالطبع يمكنك أن تتوقع أن هناك بعض الإختلافات في الأسعار للنسخ الأعلى في التبريد والأفضل تبريداً وهذا الأمر طبيعي ومتوقع.

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بالطبع يأتي هذا التخفيض في السعر كرد مباشر على بطاقة RX 5600Xt من AMD التي تأتي بسعر 280 دولار للنسخة الأولية منها، هذه البطاقات تأتي وتستهدف دقة عرض 1080p مع معدل إطارات 30 إطار في الثانية، بالرغم من هذا هناك بعض البطاقات التي قد تكون أفضل من RX 5600XT.نتمنى أن نرى هذا التخفيض أيضاً مع صدور البطاقات الرائدة من AMD كمنافسة مباشرة لها ومحاولة منها لتحديد الأسعار وجعلها تصبح منطقية أكثر.