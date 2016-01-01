أعلنت شركة (توم توم) TomTom الهولندية للملاحة والخرائط الرقمية اليوم الجمعة أنها أبرمت صفقة مع شركة هواوي الصينية لاستخدام خرائطها وخدماتها في تطبيقات الهواتف الذكية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصبحت شركة هواوي مضطرة إلى تطوير نظام التشغيل والخدمات الخاصة بها للهواتف الذكية، وذلك بعد أن أدرجتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القائمة السوداء فعليًا في العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وهذا منع هواوي من استخدام نظام التشغيل أندرويد الرسمي من جوجل، إلى جانب التطبيقات المستخدمة على نطاق واسع مثل خرائط جوجل في الهواتف الجديدة.
وتعني الصفقة مع (توم توم) أن بإمكان هواوي الآن استخدام خرائط الشركة ومعلومات المرور وبرامج الملاحة الخاصة بالشركة الهولندية لتطوير تطبيقات للهواتف الذكية.
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التعليقات على هواوي تجد بديلًا عن خرائط جوجل لهواتفها
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