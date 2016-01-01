

تغيير كلمة السر.. Google تكشف عن اختراق مليارات كلمات المرور.. وإليك الحل تغيير كلمة السر.. Google تكشف عن اختراق مليارات كلمات المرور.. وإليك الحل

قالت جوجل "Google" الأمريكية، إن مليارات كلمات المرور ومئات الآلاف من مجموعات اسم المستخدم تعرضت للاختراق، بحسب ما ذكره موقع "coventrylive".



وأصدرت شركة عملاق التقنية تحذيرًا عاجلًا بعد اختراق مليارات كلمات مرور مواقع الويب، والتي تحث المستخدمين على تحسين أمان حساباتهم مع وجود مئات الآلاف من أسماء المستخدمين ومجموعات كلمة المرور في خطر.



وأطلقت جوجل في بداية هذا العام، خدمة إضافية لفحص كلمة المرور والتي تسمي "Checkup Password"، لمتصفح الويب التابع لها "كروم"، حيث تعرض الأداة الجديدة تحذيرا عند تسجيل الدخول إلى موقع ويب.

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وأوضحت جينيفر بولمان "Jennifer Pullman"، مهندسة برامج جوجل: "أنه منذ إطلاق خدمة فحص كلمة المرور، لمتصفح الويب كروم هذا الشهر، شارك أكثر من 650 ألف شخص في التجربة الأولى، وفي الشهر الأول وحده، تم فحص 21 مليون اسم مستخدم وكلمة مرور، وتحديد أكثر من 316 ألفا غير آمنة".ويقوم قراصنة الإنترنت بشراء قوائم ضخمة من كلمات المرور المخترقة، من كثير من المواقع المختلفة، لذا من الأرجح أن يتمكنوا من الوصول إلى الحساب، عن طريق استخدام قائمة طويلة من كلمات المرور "المعروفة" المخترقة، بدلا من محاولة استخدام أحرف أو أرقام عشوائية.ويمكن تحميل برنامج فحص كلمة المرور المجاني على متصفح كروم، والذي يتيح للمستخدم معرفة ما إذا كانت تفاصيل حسابه قد تعرضت للاختراق في أي هجوم إلكتروني أو خرق للبيانات، وبمجرد التثبيت، يعمل البرنامج في خلفية المتصفح ويتحقق من تفاصيل تسجيل الدخول التي استخدمت.وإذا تطابقت كلمة المرور أو اسم المستخدم الخاص به مع قاعدة بيانات "جوجل"، التي تضم أكثر من أربعة مليارات من بيانات الاعتماد المخترقة، فسيقوم البرنامج بوضع علامة عليها.ويظهر في شكل تنبيها على شاشة المستخدم، يقول: "اكتشف الفحص أن كلمة المرور الخاصة بـموقع الويب لم تعد آمنة بسبب خرق البيانات. يجب عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بك الآن".وأشارت جوجل قائلة: "أن جميع المعلومات مشفرة، وإنها لا تملك أي طريقة لرؤية البيانات".