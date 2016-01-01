الفيسبوك تتخلى عن خططها لعرض الإعلانات في تطبيق WhatsApp

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الفيسبوك تتخلى عن خططها لعرض الإعلانات في تطبيق WhatsApp

كان لدى WhatsApp نموذج عمل مختلط قليلاً في البداية. فرضت الشركة في البداية رسوم إشتراك سنوية على المستخدمين، ولكنها قامت بعد ذلك بإزالة هذه الرسوم، ومنذ ذلك الحين، أصبح التطبيق مجانيًا للإستخدام. عندما إستحوذت عليه الفيسبوك، لم يكن هناك شك في أن الشركة تخطط لإستثمار التطبيق، ولكن كيف ستقوم بذلك بالضبط؟

أكدت WhatsApp العام الماضي أنها ستقوم بعرض الإعلانات في القصص ” Status “، تمامًا كما هو الحال في إنستاجرام، ولكن وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فيبدو أن الفيسبوك تخلت عن هذه الخطط. يذكر التقرير أن حماسة الفيسبوك لإستثمار WhatsApp هي ما دفعت مؤسسي التطبيق إلى الإستقالة من الشركة.

يستمر التقرير ليشير إلى أن الفيسبوك أنشأت فريق أيضًا للنظر في طرق لتوليد المال من التطبيق، ولكن تم حل هذا الفريق الآن، حيث قامت الشركة بحذف العمل الذي قام به هذا الفريق من الشفرة المصدرية لتطبيق WhatsApp.

هذا يعني أن الفيسبوك لن تقوم بعرض الإعلانات في تطبيق WhatsApp، على الأقل في الوقت الراهن، ولكن مع وجود قاعدة مستخدمين نشطة كهذه، سيكون من الغباء بالنسبة لنا أن نعتقد أن الفيسبوك لن تعيد النظر في ذلك في المستقبل. ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا رؤية متى أو كيف تخطط للتعامل مع هذه المسألة، ولكن في الوقت الراهن، يبدو أن تطبيق WhatsApp سيكون خاليًا من الإعلانات.

المصدر: موقع الكتروني

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