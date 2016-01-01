بدأت مؤخراً انستجرام بحملة جديدة على نشر المحتوى المفبرك من صور وفيديوهات غير صحيحة يتم نشرها على المنصة، لكن يبدو أن انستجرام بدأت حتى بإخفاء الصور المصممة والمعدلة عبر برامج التحرير مثل فوتوشوب وإن كان المقصود بها كعمل فني وليس تزييف الصورة.
لاحظ أصحاب بعض الحسابات أن انستجرام أخفت محتوى صورهم باعتبارها “معلومات مزيفة” مع خيار لمعرفة الجهة المستقلة التي قررت ذلك والسبب.
وتستخدم انستجرام مزيج ما بين تقنيات التعرف على الصور والذكاء الاصطناعي فضلاً عن التدخل البشري للتعرف على الصور المزيفة والتي يجب إخفائها من الظهور عليها. حيث أن التقنية تحدد الصور التي يجب إخفاؤها ومن ثم عرضها على المستخدم البشري الذي يؤكد ذلك.
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التعليقات على انستجرام تخفي الصور المعدلة بالفوتوشوب حتى لو كانت عمل فني
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