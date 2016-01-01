Bose تغلق متاجر التجزئة الخاصة بها في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وأستراليا

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › Bose تغلق متاجر التجزئة الخاصة بها في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وأستراليا

صورة الخبر: Bose تغلق متاجر التجزئة الخاصة بها في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وأستراليا
Bose تغلق متاجر التجزئة الخاصة بها في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وأستراليا

في وقت سابق من هذا اليوم، أكدت شركة Bose الرائدة في مجال الأجهزة الصوتية عبر رسالة إلكترونية لموقع The Verge أنها ستقوم بإغلاق متاجر التجزئة الخاصة بها ” خلال الأشهر القليلة المقبلة “. سيتم الإستغناء عن المئات من العمال نتيجة لإغلاق هذه المتاجر، ولكن سيتم تقديم المساعدة لهم لإيجاد وظائف جديدة. وبخصوص هذا الموضوع، صرح نائب رئيس قسم المبيعات العالمية في شركة Bose، السيد Colette Burke بالقول :

” في الأصل، أعطت متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بنا للناس طريقة لتجربة وإختبار والتحدث إلينا حول أنظمة الملتميديا المتعددة، بما في ذلك CD و DVD. في ذلك الوقت، كانت فكرة جذرية، ولكننا ركزنا على ما يحتاجه عملاؤنا، وأين يحتاجون إليه، ونحن نفعل الشيء نفسه الآن “.

ستبدأ شركة Bose تدريجيًا بإغلاق المتاجر في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وأستراليا. لا يزال لدى شركة Bose متاجر تجزئة أخرى في جميع أنحاء العالم، فهي تملك 130 متجرًا عبر الصين والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب متاجر إضافية في الهند وجنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية.

اليوم، تبيع شركة Bose منتجاتها في Best Buy و Amazon و Target و Apple Store، وفي العديد من متاجر التجزئة الخارجية الأخرى وعلى موقعها الرسمي على الويب. قُم بالنقر على رابط المصدر أدناه للإطلاع على البيان الكامل الذي توصل به موقع The Verge من شركة Bose.

المصدر: موقع الكترونى

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على Bose تغلق متاجر التجزئة الخاصة بها في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وأستراليا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71714

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager