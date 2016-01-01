

TikTok الأكثر تحميلا فى 2019.. تفوق على Facebook وMessenger TikTok الأكثر تحميلا فى 2019.. تفوق على Facebook وMessenger

يبدو أن 2019 كانت سنة الحظ بالنسبة لتطبيق التواصل الاجتماعى الشهير TikTok، بعدما تخطت تحميلاته المنصة الأشهر Facebook وتطبيق رسائلها Messenger، وكان الأكثر تحميلًا على مدار العام، حيث تخطت التحميلات أكثر من 700 مليون مرة.



وبحسب cnet، بالرغم من حظر الجيش الأمريكى وقواته البحرية للتطبيق، إلا أن ذلك لم يؤثر إطلاقًا على شعبية TikTok بل على العكس تمامًا بلغت التحميلات ذروتها ليتربع على صدارة التطبيقات الأكثر تحميلًا فى 2019 بعد WhatsApp.



وجاء TikTok بجدارة فى المركز الثانى بعد واتساب الذى تصدر يعدد تحميلات تخطى 850 مليون مرة، ومن المتوقع أن تزيد تحميلات الأخير لأكثر من 39 فى 2020.

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وبحلول عام 2020 يكون إجمالى التحميلات لتطبيق TikTok أكثر من مليار ونصف المليار مرة، وذلك منذ تدشينه من قبل شركة ByteDance الصينية.ومن المتوقع أن يحصد TikTok الصدارة أيضًا فى العام الحالى، بعدما هدد عرش فيسبوك وسناب شات باقتدار، منذ اللحظة الأولى لظهوره.