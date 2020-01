كيف تنقل أي شيء بمتصفح كروم إلى جهاز أندرويد والعكس كيف تنقل أي شيء بمتصفح كروم إلى جهاز أندرويد والعكس

أضافت جوجل مؤخرا عدة مزايا إلى متصفح كروم لتسهل التواصل عبر المنصات، إذ يمكنك الآن إرسال التبويبات والروابط والنصوص من متصفح كروم على الكمبيوتر إلى جهاز أندرويد والعكس.





المتطلبات في متصفح كروم

1- استخدام نفس حساب جوجل: على كل من جهاز أندرويد ومتصفح كروم.



2- تحديث متصفح كروم إلى إصدار 79 أو أحدث على كل من الكمبيوتر وجهاز أندرويد.

لتتأكد من تحديث المتصفح على أندرويد: ادخل إلى صفحته على متجر Google Play، وعلى الكمبيوتر: افتح قائمة الثلاث نقاط أعلى اليمين واختر المساعدة ثم حول جوجل كروم وانتظر تحديث المتصفح إذا كان هناك تحديث متاح.3- تفعيل المزيا من رابط المزايا التجريبية chrome://flags: يمكنك ذلك بالبحث عن كلمة Clipboard والتأكد من تفعيل الإعدادات الثلاثة التي ستظهر باختيار Enabled، كما توضح الصورة.ملحوظة: تفعيل المزايا، يجب أن يتم على متصفح كروم لكل من الكمبيوتر وجهاز أندرويد، باتباع نفس الطريقة المذكورة، وكما توضح الصورة التالية.عند الانتهاء قم بإعادة إطلاق المتصفح، بالنقر على زر relaunch الأزرق.إرسال التبويباتانقر بزر الماوس الأيمن على التبويب لتجد خيار Send to your devices أو إرسال إلى أجهزتك، ثم اختر اسم الجهاز. حينها ستستلم إشعارا على جهاز أندرويد، النقر عليه يفتح رابط التبويب بمتصفح كروم.يمكنك أيضا النقر في أي مساحة فارغة بأي صفحة ويب لتجد خيار Send to your devices أيضا.كما يمكنك إرسال التبويبات من جهاز أندرويد إلى الكمبيوتر، بالنقر على القائمة واختيار المشاركة لتجد أيقونة المشاركة مع أجهزة أخرى ومنها الكمبيوتر.إرسال الروابطوأنت على الكمبيوتر، يمكنك تحديد الرابط والنقر بزر الماوس الأيمن واختيار مشاركته مع الأجهزة، ومنها جهاز أندرويد، مثل طريقة إرسال التبويبات.اقرأ أيضا كسر حماية أي هاتف من آيفون أو أندرويدوبالنسبة لإرسال الرابط من جهاز أندرويد إلى الكمبيوتر، فبالنقر المطول على الرابط ثم اختيار المشاركة من القائمة المنبثقة، ومنها خيار الإرسال إلى أجهزتك.إرسال النصوصيمكنك تحديد النص بطرق عديدة، وبدلا من اختيار النسخ Copy، ستجد خيار النسخ إلى الأجهزة Copy to your devices، ومنه يمكنك اختيار جهاز أندرويد. حينها يمكنك الانتقال إلى جهاز أندرويد وإجراء عملية لصق Paste سريعة.ولنسخ النص من جهاز أندرويد إلى الكمبيوتر، يمكنك تحديده ومن ثم اختيار المشاركة من القائمة المنبثقة، وابحث عن أيقونة كروم بقائمة المشاركة ومن أسفلها عبارة Send text to your devices، والتي يمكنك منها اختيار جهاز الكمبيوتر.جدير بالذكر أن ميزة نسخ النصوص ومشاركتها تعمل مع العديد من التطبيقات الأخرى بنفس الطريقة: تحديد النص ومشاركته من أيقونة إرسال النص إلى أجهزتك الثابتة بقائمة المشاركة.