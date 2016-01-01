أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق تحديث جديد لنظام "ويندوز-10" لمعالجة ثغرة برمجية كان من الممكن أن تهدد أمن ملايين الحواسب حول العالم.
وأشارت الشركة في تدوينة على موقعها الرسمي أن الثغرة المذكورة اكتشفت في إحدى مكونات أنظمة تشفير ويندوز.
وطمأنت مايكروسوفت المستخدمين وأكدت "أنه لا يوجد أي دليل على استغلال الثغرة المهمة من قبل قراصنة الإنترنت، وأن الإصدار الأخير من ويندوز-10 قد عالج المشكلة، وعولجت فيه الثغرة".
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التعليقات على اكتشاف ثغرة برمجية خطيرة قد تهدد مئات ملايين الحواسب!
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