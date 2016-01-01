بدأت شركة آبل اليوم إطلاق طراز جديد من حاسوبها الشخصي الباهظ الثمن (ماك برو) Mac Pro، ولكنه موجه للاستخدام كخادم، إذ إنه صُمم ليُوضع أفقيًا.
وكانت الشركة الأمريكية قد بدأت إطلاق الطراز الرأسي من الحاسوب منذ شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي الطراز الجديد بالمواصفات ذاتها، ولكن تصميمه الأفقي زاد من سعره 500 دولار أمريكي، إذ يتوفر بسعر يبدأ من 6,499 دولارًا أمريكيًا.
ويأتي الخيار الأدنى من الحاسوب – الذي يتوفر بسعر 6,499 دولارًا أمريكيًا – مع معالج Intel Xeon W ثماني النوى بتردد 3.5 جيجاهرتز مع إمكانية رفعه إلى 4 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) 32 جيجابايت، وبطاقة رسوميات من نوع Radeon Pro 580X وبذاكرة 8 جيجابايت من نوع GDDR5، وذاكرة تخزين من نوع SSD بسعة 256 جيجابايت، وفأرة Magic Mouse 2، ولوحة المفاتيح Magic Keyboard with Numeric Keypad.
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التعليقات على آبل تطلق طرازًا أفقيًا من حاسوبها Mac Pro بزيادة 500 دولار
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