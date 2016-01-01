بالخطوات.. كيف تحفظ بياناتك من الواتساب إلى iCloud من هاتف أيفون.. صور

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صورة الخبر: بالخطوات.. كيف تحفظ بياناتك من الواتساب إلى iCloud من هاتف أيفون.. صور
بالخطوات.. كيف تحفظ بياناتك من الواتساب إلى iCloud من هاتف أيفون.. صور

يمنحك تطبيق الرسائل WhatsApp تبادل ومشاركة المعلومات ومواقع الأماكن المهمة بالإضافة إلى الصور والفيديوهات والبيانات الأخرى.

وفي كثير من الأحيان يحتاج العديد من المستخدمين لحفظ الرسائل والبيانات والصور الموجودة على الواتساب لأهميتها، حتى أن البعض يصل به الحال إلى حفظ جميع البيانات الموجودة على الواتساب.

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وذكر موقع WCCFtech الخطوات التى يمكن لمستخدمى هواتف الأيفون اتباعها لتحويل كل البيانات الموجودة على الواتساب إلى iCloud:
1- إدخل على قائمة الضبط Settings من iCloud واضغط على Apple ID الخاص بك على iCloud ثم قم بتفعيل iCloud Drive.

2- على نفس الصفحة إنزل لأسفل وقم بتفعيل الواتساب إلى ON.

3- اضغط على قائمة ضبط واتساب الموجودة في أسفل الجانب الأيمن

4- اضغط على المحادثات

5- حدد عملية نسخ المحادثات عن طريق تحديد Chat Backup

6- ولعملية نسخ كل البيانات الأخرى كالفيديوهات والصور قم بتفعيل قم بتحديد Videos ، وبقية الخيارات ، ثم قم بتحديد Auto Backup ثم اضغط على Back Up Now .
بالخطوات.. كيف تحفظ بياناتك من الواتساب إلى iCloud من هاتف أيفون.. صور

المصدر: صدى البلد

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