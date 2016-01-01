

ألفابت على وشك الانضمام إلى نادي التريليون دولار ألفابت على وشك الانضمام إلى نادي التريليون دولار

تتهيأ شركة ألفابت Alphabet، الشركة الأم لشركة جوجل، للانضمام إلى نادي عمالقة وادي السيلكون بقيمة تتجاوز تريليون دولار، حيث بلغت قيمتها السوقية يوم أمس الاثنين 993 مليار دولار، ويتوقع المحللون أن تتجاوز عتبة الترليون دولار قريبًا، مما يجعلها رابع شركة تكنولوجيا كبرى في الولايات المتحدة تصل إلى هذا الإنجاز.



وتنضم ألفابت إلى نادٍ مختار من شركات التكنولوجيا بقيمة أكثر من تريليون دولار، والذي يضم أيضًا شركة آبل، وهي أول شركة تكنولوجيا تفوقت على معايير الأداء في شهر أغسطس 2018 وارتفعت قيمتها السوقية منذ ذلك الحين إلى 1.37 تريليون دولار.



وتبعت الشركة المصنعة لهواتف آيفون شركة مايكروسوفت، التي تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار في شهر أبريل 2019، كما انضمت شركة أمازون إلى النادي في شهر سبتمبر، وبينما استمرت قيمة مايكروسوفت في الارتفاع، فقد تراجعت أمازون وتقدر قيمتها الآن بنحو 940 مليار دولار.

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ويعني هذا أن الشركات الخمس الأكثر قيمة في الولايات المتحدة الآن هي شركات التكنولوجيا، مع شركة فيسبوك التي تبلغ قيمتها السوقية حاليًا 631 مليار دولار.