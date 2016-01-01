

لو عملت لحد بلوك على واتساب.. هيعرف ولا لأ؟ لو عملت لحد بلوك على واتساب.. هيعرف ولا لأ؟

هو واحد من أهم تطبيقات المراسلة الفورية فى العالم، ويستقبل ويرسل يوميًا مليارات الرسائل، التى يتبادلها مستخدموه على وجه الأرض الذين يقدر عددهم بأكثر من مليار ونصف شخص.



وفى بعض الأحيان قد تقرر حظر أحدهم بسبب مضايقاته لك فى طرق مختلفة منها إرسال عدد ضخم من الرسائل، أو مطاردتك بالاتصال عبر التطبيق لإجبارك على الرد عليه رغمًا عنك، وبالتالى يكون الحل الأمثل هو الحظر أو البلوك.



إلا أن صحيفة express البريطانية طرحت سؤالاَ فى غاية الأهمية، ماذا لو حظرت أحدهم.. سيعرف أم لا ؟، وإجابة هذا السؤال لن تجدها إلا فى هذا التقرير.

قد يعجبك أيضا... loading...

لن يرسل واتساب إشعارًا للشخص الذى قمت بحظره، إلا أنه لن يتمكن من مشاهدة صورتك الشخصية أو الحالات التى تنشرها، أو حتى مراسلتك أو الإتصال بك، وبالتالى سيعتقد إما أنك حذفت صورتك، أو بمجرد تواصله معك سيعرف أنك حظرته.وبررت إدارة واتساب أنها تقوم بذلك من أجل حماية خصوصيتك لأقصى درجة، خاصةً عندما تثرر إبعاد أحدهم عن دائرتك المقربة.