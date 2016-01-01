هو واحد من أهم تطبيقات المراسلة الفورية فى العالم، ويستقبل ويرسل يوميًا مليارات الرسائل، التى يتبادلها مستخدموه على وجه الأرض الذين يقدر عددهم بأكثر من مليار ونصف شخص.
وفى بعض الأحيان قد تقرر حظر أحدهم بسبب مضايقاته لك فى طرق مختلفة منها إرسال عدد ضخم من الرسائل، أو مطاردتك بالاتصال عبر التطبيق لإجبارك على الرد عليه رغمًا عنك، وبالتالى يكون الحل الأمثل هو الحظر أو البلوك.
إلا أن صحيفة express البريطانية طرحت سؤالاَ فى غاية الأهمية، ماذا لو حظرت أحدهم.. سيعرف أم لا ؟، وإجابة هذا السؤال لن تجدها إلا فى هذا التقرير.
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التعليقات على لو عملت لحد بلوك على واتساب.. هيعرف ولا لأ؟
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