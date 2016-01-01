

تيك توك يسير على خطى سناب شات في جذب المعلنين تيك توك يسير على خطى سناب شات في جذب المعلنين

يدرس تطبيق الفيديو تيك توك TikTok، الذي يحظى بشعبية بين المراهقين، إدخال تغذية منسقة للمحتوى توفر مساحة آمنة للعلامات التجارية للإعلان، حيث تواجه الشركة المملوكة للصين مخاوف بشأن كمية الفيديوهات المزعجة على منصتها،



ويستكشف التطبيق إمكانية إطلاق مجموعة جديدة يمكن أن تتضمن محتوى مختار بعناية من قبل مبدعي تيك توك أو مقاطع فيديو أصلية التي أنشأها الناشرون المحترفون.



وتتيح هذه الخطوة للتطبيق فرض أسعار إعلانية أعلى على العلامات التجارية الأكثر تميزًا مما كانت عليه في التغذية المعتمدة على الفيديوهات القصيرة الحالية، ويتبع بذلك خطى شركة سناب Snap الأمريكية المنافسة.

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وقد يخفف قرار TikTok المخاوف بين العلامات التجارية الكبرى ووكالات الإعلان من أن إعلاناتها التجارية يمكن أن تعمل جنبًا إلى جنب مع المشاركات المقلقة أو حتى غير القانونية التي ينشئها المستخدمون على المنصة الناشئة.وقال شريك في وكالة إعلانات كبيرة على دراية بالخطط: إذا اتخذ تيك توك هذه الخطوة، أعتقد أنها ستكون حكيمة.وجمع التطبيق، المملوك لشركة التكنولوجيا الصينية ByteDance المقدرة قيمتها بحوالي 75 مليار دولار، أكثر من مليار مستخدم شهريًا في ثلاث سنوات فقط، لكنه يتفوق على منافسيه الأكبر فيما يتعلق بقدرات تعديل المحتوى.وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في الشهر الماضي أن العديد من الباحثين اكتشفوا محتوى غير مناسب مثل العنف ضد المرأة على التطبيق، والذي يبدو أنه ينتهك سياساته.وأنشأت سناب Snap منذ عام 2015 علامة تبويب اكتشف Discover، والتي تضم محتوى تحريري على غرار المجلات من مجموعات إعلامية مثل Condé Nast و Wall Street Journal، بالإضافة إلى مقاطع فيديو أصلية من أمثال NBC و CBS.وتعمل سناب على تقسيم مبيعات الإعلانات التي يولدها هذا المحتوى مع هؤلاء الشركاء بموجب اتفاقيات مشاركة الأرباح، ويمكن للعلامات التجارية تشغيل إعلانات فيديوية على سناب في قسم اكتشف Discover، لكن مع دفع أسعار إعلانات أعلى بالمقارنة مع أماكن أخرى ضمن التطبيق.وقالت سناب في أحدث إعلان عن أرباحها: إن لديها أكثر من 100 قناة في قسم اكتشف Discover مع جمهور شهري يبلغ 10 ملايين مشاهد، بينما ارتفع الوقت الذي يقضيه المستخدم في مشاهدة التغذية بنسبة 40 في المئة على أساس سنوي.وتأتي خطوة تيك توك للسير على خطى سناب شات في جذب المعلنين في الوقت الذي كان فيه المسؤولون التنفيذيون يروجون بقوة للعلامات التجارية في الولايات المتحدة وأوروبا في محاولة لاستثمار التطبيق.كما كانت الشركة تستثمر في عمليات توظيف من منافسين مثل فيسبوك وسناب، بالإضافة إلى تطوير أدوات للمعلنين، بما في ذلك منصة تتيح للشركات شراء الإعلانات مباشرةً دون المرور عبر مدير حساب.يذكر أن بليك تشاندل Blake Chandlee، رئيس شراكات تيك توك الأمريكية للإعلانات، قد قال في مقابلة الشهر الماضي: إن الشركة تدرس أيضًا كيفية السماح لمستخدميها بالتسوق مباشرةً من العلامات التجارية.