متاجر GAME البريطانية تُهدد بإغلاق 40 متجرًا

هددت متاجر GAME البريطانية بإغلاق 40 متجرًا حول البلاد ما لم يقم المُلّاك بتخفيض قيمة الإيجار، و أوعزت الشركة بالإغلاق بالفعل إلى 27 متجرًا عبر البلاد في مناطق مثل واتفورد، ميناء غلاسكو، ديربي، ليستر، مانسفيلد و غيرها. و تملك GAME نحو 274 متجرًا في بريطانيا كما تُدير العديد من المتاجر في إسبانيا، و يصل مجموع المتاجر التي تملكها الشركة في الدولتين إلى 540 متجرًا.
و تُواصل مبيعات ألعاب الفيديو الفيزيائية التراجع لصالح المبيعات الرقميّة، إذ تراجع سوق الألعاب الفيزيائية في بريطانيا بنسبة 20% في العام 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه 2018، كما هو الحال في العديد من دول العالم الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد نموًا مُستمرًّا في المبيعات الرقمية.
و أكّد مُمثلٌ من الشركة أنها تتواصل مع الملاك من أجل تخفيض أسعار الإيجار لتكون أكثر عدلًا في محاولة لتجنّب عملية الإغلاق التي ستؤدي إلى فقدان الوظائف.
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