

مبيعات الحواسيب المحمولة ستتراجع في الربع الأول من 2020 مبيعات الحواسيب المحمولة ستتراجع في الربع الأول من 2020

أشارَ تقريرٌ جديدٌ على شبكة الانترنت من مصادر على اطلاع بشبكات التصنيع، بأنه من المتوقع أن تتراجع مبيعات الحواسيب المحمولة في الربع الأول من العام الحالي 2020 بنسبة 10-15%، إلا أن هذا التراجع ليس بسبب قلة أو ضعف الطلب.



في الحقيقة، يأتي هذا التراجع بسبب قلّة الشحنات من شركة Intel و التي تواجه مشاكل في الإنتاج مُستمرّة منذ العام الماضي، و هذا بالإضافة إلى حذر الشركات الصانعة لهذه الأجهزة من التوتر في التبادل التجاري بين أمريكا و الصين، مما ساهم في تقليل الطلب و زيادة تكديس الأجهزة في المخازن.