ذكر موقع Slash Gear أن شركة مايكروسوفت ستقوم بإيقاف الدعم عن ويندوز7 رسميا، غدا الثلاثاء.
وسيتوقف ويندوز 7 على كل أجهزة الحاسبات التى لاتمتلك support package أو دعم للويندوز، وهذا يعنى أن كل مستخدمى ويندوز 7 بعد التوقف الرسمى سيكونون عرضة لأى خلل فنى.
وبدءا من يوم الأربعاء القادم 15 يناير لن يكون بإمكان مستخدمى ويندوز 7 الحصول على أى تحديثات أو أى دعم كما لن يصدر لهم security patches أو معالجات أمنية لإصلاح العيوب الأمنية ومشكلات الاختراق والخصوصية.
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التعليقات على غدا توقف ويندوز 7 رسميًا على جميع الأجهزة.. وإليك الحل البديل
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