غدا توقف ويندوز 7 رسميًا على جميع الأجهزة.. وإليك الحل البديل

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صورة الخبر: غدا توقف ويندوز 7 رسميًا على جميع الأجهزة.. وإليك الحل البديل
غدا توقف ويندوز 7 رسميًا على جميع الأجهزة.. وإليك الحل البديل

ذكر موقع Slash Gear أن شركة مايكروسوفت ستقوم بإيقاف الدعم عن ويندوز7 رسميا، غدا الثلاثاء.

وسيتوقف ويندوز 7 على كل أجهزة الحاسبات التى لاتمتلك support package أو دعم للويندوز، وهذا يعنى أن كل مستخدمى ويندوز 7 بعد التوقف الرسمى سيكونون عرضة لأى خلل فنى.

وبدءا من يوم الأربعاء القادم 15 يناير لن يكون بإمكان مستخدمى ويندوز 7 الحصول على أى تحديثات أو أى دعم كما لن يصدر لهم security patches أو معالجات أمنية لإصلاح العيوب الأمنية ومشكلات الاختراق والخصوصية.

واقترح الموقع على المستخدمين التحول لويندوز 10 لتفادى المشكلات التى ستنتج عن توقف الدعم لويندوز 7 .

ويعتبر ويندوز 7 من أكثر نسخ الويندوز أمانا كما أن المستخدمين لم يكن لديهم أى شكاوى قوية بخصوص مشكلات رئيسية في التشغيل أو التحديثات أو الدعم الأمنى للويندوز، وذلك بخلاف ويندوز 10 الذى يعانى بكثرة من شكاوى المستخدمين بشأن تحديثاته.

و حتى الآن يعتبر ويندوز 10 هو الحل المثالى لمستخدمى ويندوز 7 بعد توقفه رسميا.

المصدر: صدى البلد

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