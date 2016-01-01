

جوجل بدأت بإختبار Google Stadia على الأجهزة غير التابعة لها جوجل بدأت بإختبار Google Stadia على الأجهزة غير التابعة لها

لا يخفى على أحد أن شركة جوجل ترغب في نقل Google Stadia إلى أكبر عدد ممكن من الأجهزة، فقد كشفت لنا في شهر نوفمبر الماضي أنها تعمل على تقديم التجربة نفسها إلى الهواتف غير التابعة لها. ووفقا للتقارير الأخيرة، فإن الشركة تعمل بالفعل على ذلك.



خلال الأسبوعين الماضيين، كانت هناك تقارير تفيد بأن المستخدمين يقومون بتسجيل الدخول إلى Google Stadia على هواتفهم الذكية غير التابعة لشركة جوجل، ويتم إستقبالهم بإحدى الشاشات التي تراها أدناه بدلاً من شاشة ” إختيار مكان اللعب ” مما يتيح لك خيار Chromecast Ultra أو PC.



ومع ذلك، تستمر ” التجربة ” للجلسة الحالية فقط ولكن لا يكون المستخدمون قيد التحكم عندما تظهر شاشة الترحيب. يبدو أن جوجل تجري إختبارًا عشوائيًا لترى كيف تتعامل الهواتف غير التابعة لها مع Google Stadia.

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يرجع تاريخ ظهور التقارير الأولى إلى شهر ديسمبر، لذلك توجد فرصة جيدة بأن يتم إطلاق Google Stadia قريبًا لجميع هواتف الأندرويد، أو على الأقل لمعظمها.