

بعد فضيحة جوجل وآبل .. مايكروسوفت تتجسس على مكالمات Skype.. تفاصيل بعد فضيحة جوجل وآبل .. مايكروسوفت تتجسس على مكالمات Skype.. تفاصيل

قالت شركة مايكروسوفت "Microsoft" الأمريكية: "إن مكالمات خدمة التراسل سكايب "Skype" التابعة لها، تنسخ الآن في "منشآت آمنة في عدد صغير من الدول"، وذلك بعد تقرير جديد نشرته صحيفة الجارديان البريطانية يوم الجمعة الماضي، حول استخدام الشركة للمتعاقد في الصين للاستماع إلى بعض المكالمات للتأكد من أن برنامج النسخ الخاص بها يعمل بشكل صحيح.



وأكدت عملاقة البرمجيات الأمريكية لموقع "The Verge" التقني، أن الصين ليست واحدةً من البلدان التي يتم فيها نسخ مكالمات سكايب حاليا.



وقال متعاقد سابق كان يعيش في بكين لصحيفة الجارديان: "إنه قام بنسخ مكالمات سكايب مع القليل من الحماية الأمنية بسبب تدخل محتمل من الدولة"، وقال المتعاقد السابق الذي لم يكشف عن هويته للصحيفة البريطانية: "إنه استعرض الآلاف من التسجيلات الصوتية من سكايب والمساعد الرقمي كورتانا على حاسوبه المحمول الشخصي من منزله في بكين على مدار عامين".

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وقد تمكن المتعاقدون الذين كانوا جزءًا من عملية المراجعة من الوصول إلى التسجيلات عبر تطبيق ويب في متصفح كروم "Chrome"، عبر الإنترنت في الصين. وقد كان هناك القليل من التدقيق في الموظفين، وعدم وجود تدابير أمنية معمول بها لحماية التسجيلات الصوتية من الدولة أو التدخل الجنائي، وفقا لصحيفة الجارديان.وأوضح المتعاقد لصحيفة الجارديان: "إنه سمع جميع أنواع المحادثات غير العادية أثناء قيامه بالنسخ"، وأضاف: "بعد تثقيف نفسي بشأن الأمن الإلكتروني، أجد الأمر جنونيًا بعض الشيء الآن، أنهم قدموا لي عنوان URL واسم مستخدم وكلمة مرور أرسلت عبر البريد الإلكتروني".وقال متحدث باسم مايكروسوفت لموقع "ذا فيرج" في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إنه إذا كان هناك سلوك مشكوك فيه أو انتهاك محتمل من جانب أحد موردينا، فنحن نتحرى الأمر ونتخذ إجراءً"، وأضاف: "إن المقتطفات الصوتية التي يحصل عليها المتعاقدون هي المراجعة لمدة عشر ثوانٍ أو أقصر، ولن يتمكن أي شخص يراجع هذه المقتطفات من الوصول إلى محادثات أطول".وأضاف المتحدث: "لقد كشفنا دائمًا عن ذلك للعملاء ونعمل وفقا لأعلى معايير الخصوصية المنصوص عليها في قوانين مثل اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات".يشار إلى أن الحديث عن وجود برنامج لنسخ محادثات سكايب ظهر لأول مرة في تقرير نشره موقع Motherboard في شهر أغسطس الماضي، وعلى الرغم من أن شروط خدمة سكايب تشير إلى أنها تعمل تحليل صوت المكالمات، إلا أن ذلك التقرير كان الأول في توضيح مقدار التحليل الذي يجريه البشر.وعلى عكس الشركات المنافسة التي أعلنت صراحةً أنها ستنهي ممارسة المراجعة البشرية لصوت المساعدات الرقمية، واصلت مايكروسوفت هذه الممارسة، محدثةً على ما يبدو سياسة الخصوصية الخاصة بها للاعتراف بأنها كانت تفعل ذلك.الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت ليست الشركة الوحيدة التي تواجه رد فعل عنيف على كيفية تعاملها مع التسجيلات الصوتية للعملاء، حيث سلط تقرير صدر في شهر أبريل الماضي، من وكالة بلومبرج الضوء على كيفية استخدام أمازون للموظفين والمقاولين بدوام كامل للاستماع إلى محادثات العملاء عبر المساعد الصوتي التابع لها إليكسا Alexa، إلى جانب شركتي Apple و Google اللتان استخدمتا البشر لمراجعة التسجيلات الصوتية لبرامج المساعديين Siri و Assistant الافتراضية الخاصة بهم.