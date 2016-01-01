

ببرامج صينية ضارة يصعب إزالتها .. هواتف ذكية من الحكومة الأمريكية تتجسس على مستخدميها ببرامج صينية ضارة يصعب إزالتها .. هواتف ذكية من الحكومة الأمريكية تتجسس على مستخدميها

اكتشف باحثون في شركة الأمن والحماية Malwarebytes، أن الهاتف الذكي المنخفض المواصفات المعروف باسم Unimax U683CL، المدعوم من الحكومة الأمريكية وتوفره للعائلات ذات الدخل المنخفض يأتي مع برامج ضارة صينية مثبتة مسبقا غير قابلة للإزالة.



وبحسب ما ذكره موقع "zdnet" التقني، يعمل طراز الهاتف الذكي "Unimax U683CL"، بنظام التشغيل أندرويد Android ويباع الهاتف الذكي المصنع في الصين للأميركيين ذوي الدخل المنخفض، كجزء من البرنامج الفيدرالي Lifeline المدعوم من الحكومة من خلال شركة Assurance Wireless، وهي مزود لخدمات الهاتف الخليوي في مجموعة Virgin Mobile.



وقالت شركة الأمن والحماية Malwarebytes، إنها تلقت العديد من الشكاوى في أواخر عام 2019، من أن التطبيقات المثبتة مسبقا على الهاتف كانت ضارة، وإنها اشترت هاتفا للتحقق من الادعاءات، وأبلغت الشركة التي تبيعه بالنتائج التي توصلت إليها.

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ووفقا لشركة الحماية، فإن التطبيق الأول Adups يعمل كبرنامج تحديث لاسلكي، لكنه يعمد تلقائيا إلى تثبيت المزيد من التطبيقات دون موافقة المستخدم، ويقم بجمع الكثير من بيانات المستخدم، بما في ذلك مجموعة كاملة من الرسائل النصية وقوائم جهات الاتصال وسجل المكالمات بأرقام هواتف كاملة ومعرفات الأجهزة الفريدة بما في ذلك IMSI و IMEI ثم ينقل هذه البيانات إلى الصين.وقد تم اكتشاف البرامج الضارة من قبل شركة الأمن Kryptowire، حيث وجدت في عام 2016 أن أكثر من 700 مليون هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد، بما في ذلك هواتف في الولايات المتحدة، تأتي مع Adups.وتابعت Malwarebytes إن تطبيقا ثانيا يأتي في إعدادات هاتف UMX U686CL، يحتوي على برامج ضارة، بحيث استخدم هذا البرنامج تعليمات برمجية تحتوي على أحرف صينية.ولا توجد أي طريقة للتغلب على هذه البرامج، إذ إن تعطيل تطبيق التحديث اللاسلكي وإلغاء تثبيته يمنع التحديثات ويفقد الهاتف تحديثات الأمان الهامة، كما لا توجد طريقة لإلغاء تثبيت تطبيق الإعدادات، وحتى في حال تمكن المستخدم من ذلك، فلن يتمكن من إدارة الهاتف فيما بعد.وقالت Assurance Wireless: إنها على دراية بهذه المشكلة، وهي على اتصال بالشركة المصنعة للجهاز Unimax لفهم السبب، ومع ذلك، وبعد اختبارنا الأولي، لا نعتقد أن التطبيقات الموضحة هي برامج ضارة.الجدير بالذكر أن البرنامج الفيدرالي Lifeline، تأسس من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC في عام 1985، ويهدف إلى جعل خدمات الاتصالات ميسورة التكلفة للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض، ويأتي هاتف UMX U683CL بسعر 35 دولار أمريكي، وبمعالج Snapdragon 210 من كوالكوم وذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 جيجابايت وشاشة بقياس 5 بوصة بدقة 480 بيكسل وبطارية بسعة 2000 ميلي أمبير مع نظام أندرويد جو Android Go.