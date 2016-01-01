بتقنية 5G.. أبرز الحواسيب المحمولة التي أعلن عنها بمعرض CES 2020

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بتقنية 5G.. أبرز الحواسيب المحمولة التي أعلن عنها بمعرض CES 2020

شهد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، الذي انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء الماضي بمركز لاس فيجاس للمعارض في الولايات المتحدة الأمريكية، العديد من الأجهزة والهواتف الذكية التي تعمل بتقنية اتصال الجيل الخامس 5G، التي بدأت بالظهور في الربع الأخير من عام 2019، بدءًا من الخدمة والهواتف وحتى السيارات وطائرات بدون طيار، لتصل التقنية إلى العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة أيضًا، حيث كشفت العديد من الشركات عن نسخها من أجهزة اللاب توب خلال معرض CES 2020، وإليك أبرزها وفقا لما ذكره موقع "CNET" التقني.

1. حاسب Dell Latitude 9510:
وهو يعد أصغر وأخف أجهزة الكمبيوتر التجارية من ذوات شاشات 15 بوصة في العالم، حيث أعلنت عنه شركة "Dell" خلال فعاليات مؤتمر CES 2020، ويأتي الحاسب المحمول بشاشة 15 بوصة بقوة إضاءة 400 نيت ودقة عرضة HD ووزن 1.5 كجم، وإلى جانب تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، يتميز الحاسب ببطارية تكفي 30 ساعة ودعم Wi-Fi 6، وسيكون متوفر على مستوى العالم بدءا من يوم 26 مارس القادم، بسعر 1799 دولار أمريكي.

HP Elite Dragonfly G2
2. حاسب HP Elite Dragonfly G2:
هو أصغر لابتوب من الفئة المتحولة 2 في 1 بشاشة قياس 13.3 بوصة، وهو الجيل الثاني من النسخة الأولى Elite Dragonfly ذات الأاء الخفيف التي تم الإعلان عنها في شهر سبتمبر الماضي، بحيث سيأتي Elite Dragonfly G2 بخيار دعم اتصال الجيل الخامس وعدد من الميزات المرفقة كتتبع موقع تواجد الجهاز، مع توقع أن يتوفر في السوق في منتصف العام الجاري.

Lenovo Yoga 5G
3. حاسب Lenovo Yoga 5G:
هو أول لابتوب يتم دعمه برقاقة كوالكوم Snapdragon 8cx 5G المخصصة لأجهزة الكمبيوتر، وسيصل الحاسب إلى الأسواق في ربيع العام الجاري بسعر يبدأ من 1500 دولار، ويأتى Yoga 5G مع العديد من الميزات وإلى جانب وزنه 1.3 كجم، يأتي بشاشة 14 بوصة بقوة إضاءة 400 نيت وعمر بطارية يصل إلى 24 ساعة، واتصال الجيل الخامس 5G.

Lenovo ThinkPad X1 Fold
4. حاسب Lenovo ThinkPad X1 Fold:
هو أول حاسب قابل للطي ThinkPad X1 Fold بتقنية الـ 5G، يأتي حاسب لينوفو بشاشة 13.3 بوصة من نوع OLED، ويعمل بنسخة ويندوز 10 برو، اللابتوب يملك لوحة مفاتيح لمسية للعمل السريع مع إمكانية تزويد بلوحة مفاتيح عادية عبر اتصال بلوتوث، الجهاز سيتوفر في منتصف العام الجاري بسعر يبدأ من 2,500 دولار أمريكي، بحيث سيكون خيار دعم اتصال الجيل الخامس أحد الخيارات المرفقة في المستقبل حسب ما وضحت الشركة.

المصدر: صدى البلد

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