

معالج Mediatek الجديد بتقنية 5G و 7nm معالج Mediatek الجديد بتقنية 5G و 7nm

أعلنت اليوم شركة MediaTek عن معالجها الجديد من عائلة شرائح Dimensity 800 التي تدعم شبكات 5G حسب ما تقول الشركة وتدعي بأن هذه العائلة من المعالجات الجديدة ستجلب مميزات الهواتف الرائدة إلى هواتف الفئة المتوسطة.





من المتوقع أن يصدر أول هاتف يستخدم شرائح Dimensity 800 الجديدة في النص الأول من عام 2020 أي خلال الشهور القادمة، بحسب ما يقوله رئيس وحدة الإتصالات الاسلكية في الشركة فإن أول معالجات MediaTek التي تدعم شبكات 5G قد تم الإعلان عنها وصدروها بالفعل مع عائلة Dimensity 1000 ولكن المنتظر هو دخول هذه الخدمات والتقنيات إلى الهواتف المتوسطة أيضاً.



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من ناحية المواصفات التقنية فإن معالج Mediatek يأتي بأربع وحدات من شريحة Cortex-A76 بتردد يصل إلى 2 جيجاهرتز مع أربع أنوية أخرى Cortex-A55 موفرة للطاقة وتعمل أيضاً بتردد يصل إلى 2Ghz، يعتبر هذا المعالج هو أول معالج يأتي بأداء الهواتف الرائدة إلى الهواتف المتوسطة.معالج Mediatek يدعم أيضاً إستخدام أربع وحدات كاميرا معاً في المرة الواحدة بدقة تصل إلى 64 ميجابكسل للعدسة الواحدة مع إمكانية زيادة هذا الدعم مع تعدد الكاميرات والعدسات، كما يدعم الـ Autofocus المحسن من قبل الذكاء الصناعي وزيادة الـ HDR ودعم الـ 4K.الأمر المثير للإهتمام هو أن المعالج يدعم معدل تحديث الشاشات المتنوع حتى 90 هرتز للشاشة – مثل Oneplus 7 Pro – وهذا يعني أننا قد نرى تقنيات معدل التحديثات المتنوعة للشاشات في الهواتف المتوسطة وليس الرائدة فقط.