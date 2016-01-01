أعلنت اليوم شركة MediaTek عن معالجها الجديد من عائلة شرائح Dimensity 800 التي تدعم شبكات 5G حسب ما تقول الشركة وتدعي بأن هذه العائلة من المعالجات الجديدة ستجلب مميزات الهواتف الرائدة إلى هواتف الفئة المتوسطة.
من المتوقع أن يصدر أول هاتف يستخدم شرائح Dimensity 800 الجديدة في النص الأول من عام 2020 أي خلال الشهور القادمة، بحسب ما يقوله رئيس وحدة الإتصالات الاسلكية في الشركة فإن أول معالجات MediaTek التي تدعم شبكات 5G قد تم الإعلان عنها وصدروها بالفعل مع عائلة Dimensity 1000 ولكن المنتظر هو دخول هذه الخدمات والتقنيات إلى الهواتف المتوسطة أيضاً.
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التعليقات على معالج Mediatek الجديد بتقنية 5G و 7nm
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