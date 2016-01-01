

الذاكرة التخزينية الخارجية Samsung T7 Touch تأتي مع مستشعر لبصمات الأصابع الذاكرة التخزينية الخارجية Samsung T7 Touch تأتي مع مستشعر لبصمات الأصابع

قد تكون الحواسيب المحمولة الخاصة بنا محمية بكلمات المرور، ولكن المشكلة هي أن الذواكر التخزينية الخارجية الخاصة بنا لا تأتي بنفس مستوى الحماية. هذا يعني أن أي شخص يسرق تلك الذاكرة التخزينية الخارجية قد يكون قادرًا على الوصول إلى محتوياتها، وهذا شيء تريد سامسونج معالجته.



أعلنت الشركة مؤخرًا عن ذاكرتها التخزينية SSD الأحدث في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، وهي الذاكرة التخزينية الخارجية التي تُطلق عليها الشركة الكورية الجنوبية إسم Samsung T7 Touch. ما يجعل هذه الذاكرة التخزينية الخارجية فريدة هو حقيقة أنها تأتي مع قارئ مدمج لبصمات الأصابع. هذا يعني أنه مع إستخدام مستشعر البصمة، لن يكون بإمكانك الوصول إلى المحتويات الموجودة على الذاكرة حتى يتم التحقق من هوية المستخدم بإستخدام بصمة إصبعه.



بالإضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع، تقول شركة سامسونج أيضًا أن الذاكرة التخزينية الخارجية الجديدة Samsung T7 Touch توفر الحماية بكلمة المرور والتشفير AES 256-bit، مما يجعلها إحدى الذواكر التخزينية الأكثر أمانًا المتوفرة للمستهلكين في السوق اليوم. تشمل الميزات الأخرى لهذه الذاكرة التخزينية الخارجية الجديدة سرعة قراءة تصل إلى 1050 ميغابايت في الثانية، وسرعة كتابة تصل إلى 1000 ميغابايت في الثانية.

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ستكون هذه الذاكرة التخزينية الخارجية كذلك متاحة بخيارات مختلفة على مستوى سعة التخزين تشمل 500GB و 1TB و 2TB، وسيتم تسعير النسخة الأولى بنحو 130$، بينما سيتم تسعير النسخة الثانية بنحو 230$، والنسخة الثالثة بنحو 400$. وستكون جميع هذه النسخ متوفرة للشراء هذا الشهر.