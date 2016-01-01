

TikTok تُصلح ثغرة أمنية قد تسمح للقراصنة بالوصول لمقاطع الفيديو الخاصة بك TikTok تُصلح ثغرة أمنية قد تسمح للقراصنة بالوصول لمقاطع الفيديو الخاصة بك

يخضع تطبيق TikTok للكثير من المراقبة في الأونة الأخيرة وحتى الحكومة الأمريكية حظرت إستخدام هذا التطبيق على الهواتف الذكية المملوكة للحكومة في الجيش. وهذه المرة، قد تكون الحكومة الأمريكية محقة في قلقها.



عثرت شركة أمنية تُدعى Check Point على ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق TikTok تسمح للقراصنة بالوصول إلى مقاطع الفيديو إلى جانب كل شيء في الملف الشخصي للضحية. كان من الممكن إرسال رسالة نصية إحتالية من TikTok للضحية وبمجرد قيام هذا الأخير بالنقر على الرابط المزيف، سوف يسمح ذلك للمهاجم بالتحكم الجزئي في ملف تعريف الخاص بالضحية.



بالإضافة إلى ذلك، كان التطبيق قد سمح للمهاجم بإعادة توجيه الضحية إلى موقع ويب يشبه TikTok تمامًا، ولكن لحسن الحظ، أبلغت شركة Check Point بهذه الثغرة الأمنية في شهر نوفمبر الماضي، وتم ترقيع تلك الثغرة الأمنية منذ ذلك الحين.