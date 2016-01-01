

تقرير جديد يكشف عن الموعد المحتمل لوصول جهاز Nintendo Switch Pro تقرير جديد يكشف عن الموعد المحتمل لوصول جهاز Nintendo Switch Pro

وفقا للشائعات التي تم تداولها في العام الماضي، فقد أشارت إلى أن لدى شركة Nintendo خطط لإطلاق نسخة متقدمة من جهاز Nintendo Switch. إتضح في وقت لاحق أن هذا غير صحيح، حيث أعلنت الشركة عن Nintendo Switch ونسخة أحدث من جهاز Nintendo Switch والتي جاءت فقط ببعض التحسينات على مستوى عمر البطارية، ولكن كل شيء آخر ظل على حاله كما هو.



ومع ذلك، يدعي تقرير جديد من موقع DigiTimes أن شركة Nintendo تعتزم تغيير ذلك هذا العام حيث يدعي هذا التقرير الجديد أن الشركة اليابانية تعتزم على ما يبدو إطلاق نسخة ” Pro ” من جهاز Nintendo Switch. ” جهاز Nintendo Switch جديد سيدخل حيز الإنتاج الضخم في الربع الأول من العام 2020. يٌقال أن شركة Nintendo تخطط لإطلاق هذا الطراز الجديد في منتصف العام 2020، وسيدخل حيز الإنتاج الضخم في نهاية الربع الأول من العام 2020، وفقا لمصادر من سلسلة التوريد ذات الصلة “.



إطلاق شركة Nintendo لمثل هذا الجهاز ليس مفاجئة. أصدرت كل من Sony ومايكروسوفت طرازات أقوى من أجهزة Playstation و Xbox الخاصة بها أثناء دورة حياة الجيل الحالي، لذا فإن حذو شركة Nintendo لحذو هذه الشركات أمر منطقي. في حين أن Nintendo Switch يعمل بشكل جيد، إلا أنه يبدو وكأنه قديم نوعًا ما وفقا لمعايير اليوم، وخاصة مع إقتراب موعد صدور كل من Playstation 5 و Xbox Series X.

قد يعجبك أيضا... loading...

لسنا متأكدين من نوع الترقيات التي سيحصل عليها جهاز Nintendo Switch Pro أو أيا كان إسمه، ومدى الإمكانيات التي سيوفرها للاعبين، لذلك يرجى التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة.